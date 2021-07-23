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河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

涉毆劫匪被捕 華女委屈喊冤：我是受害人卻被告

記者顏潔恩╱紐約報導
多名華人將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)
多名華人將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

布碌崙(布魯克林)鄭姓女子日前涉攔截和毆打非洲裔劫匪，與歹徒雙雙被捕，面臨二級攻擊罪名；22日她接受採訪時表示，劫匪一開始到她居住的公寓內，一度要闖進家裡搶劫，後來她追趕想搶回手機時也被打了兩拳，受了傷還被控罪，感到非常冤枉。

案件發生於19日下午4時左右，在57街一公寓內，她上樓時遭該名高大的非洲裔男子尾隨，手機被搶，並喝令她打開家門；根據監控錄像，一名男性住戶剛好經過，歹徒轉身離去。

她為拿回手機跟著跑到樓下，同時拿出另一手機想報警，期間不斷與對方糾纏，一直沒能成功撥通電話；歹徒擔心她報警，也試圖搶走另一手機，過程中她被對方揮了兩拳倒地，手部擦傷，為保護自己，她還拿起樓前的簸箕與對方打鬥。

鄭小姐遭歹徒尾隨到自家公寓內。(監控截圖)
鄭小姐遭歹徒尾隨到自家公寓內。(監控截圖)
歹徒曾威脅鄭小姐開門，試圖闖進其家中。(監控截圖)
歹徒曾威脅鄭小姐開門，試圖闖進其家中。(監控截圖)

後來多名路人到場出手相救，一名不認識的華男也用簸箕打歹徒臀部，被搶的手機則在路人幫助下拿回來；但當警察抵達現場時，很多路人已離去，警方聽了以為發生攻擊案而報警的郵局員工、以及劫匪的說法，她則因語言障礙未能解釋清楚，於是被指用簸箕打對方而遭逮捕。

鄭小姐追到街上想搶回手機。(監控截圖)
鄭小姐追到街上想搶回手機。(監控截圖)

她說，歹徒向警方謊稱認識她，但她只是在8大道碰見該男子在街頭遊蕩，根本不認識。案發當天，她被帶入警局後也沒被問話，拘留一晚，隔天到刑事法庭過堂，朋友聘請律師將她保釋出來。

對此遭遇感到「冤枉又不公平」，她強調自己才是受害者，還被對方攻擊，警方沒有明察就抓人。她將在9月出庭，律師告知被控的只是輕罪，且還有監控錄像為證據，無需過於擔憂。

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