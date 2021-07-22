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曼哈頓公園一小時內三女遭襲擊 嫌犯試圖性侵還搶財物

記者顏嘉瑩／紐約報導
英吾德山公園在短短一小時內，就發生三起女性襲擊案。(取自市公園局網站)
英吾德山公園在短短一小時內，就發生三起女性襲擊案。(取自市公園局網站)

曼哈頓英吾德(Inwood)的一座公園裡，在光天化日之下，一小時內就發生三起女性襲擊案，嫌犯試圖性侵女性受害人，甚至搶走其身上財物；市警表示，三起案件嫌犯均為同一人，目前案件正在調查中。

根據市警消息，第一起案件發生在21日的英吾德山公園(Inwood Hill Park)，早上約10時50分，嫌犯走近一名34歲女性，開始毆打她並表示想要強暴她，期間嫌犯拿走了受害人的iPhone、蘋果手錶和耳機後逃走。

約莫40分鐘之後，另一名40歲女性在公園中溜狗，嫌犯同樣靠近後威脅要性侵女受害人，並對她搶劫；根據警方，嫌犯還威脅受害人，表示要殺了她的狗，受害人不從後開始大喊呼救，嫌犯才趕緊逃逸。

第三起案件發生在當天中午12時前，44歲女性受害人在公園溜狗，嫌犯再度靠近受害人想和她交談，隨後拿起手上的樹枝朝著受害人的頭揮過去，在逃走之前還試圖要拉下受害人的褲子性侵。

警方表示，第三名受害人頭部被割傷，送往哈林醫院(Harlem Hospital)後情況穩定；根據三名受害人描述，嫌犯為一名西語裔，目前案件仍在調查中。

由於英吾德山公園為當地社區主要休閒綠地，安靜、安全，在短短時間內發生連三起襲擊案，也讓當地居民相當擔憂。

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