紐約市上半年交通事故死亡 白思豪任內新高

數據顯示，紐約市今年上半年有124人死於交通事故，單車騎士死亡八人。(記者和釗宇／攝影)

「交通替代組織」(Transportation Alternatives)最新公布的報告顯示，紐約市 今年上半年有124人死於交通事故；儘管市長白思豪 (Bill de Blasio)推行的「零死亡願景」(Vision Zero)希望將交通事故死亡降至零，但這一數字仍然創下他任內的上半年新高。

報告顯示，今年上半年，共有64名行人和52名機動車駕駛死於交通事故，單車騎士則死亡八人；「交通替代組織」總監哈里斯(Danny Harris)表示，「更多人在白思豪任內死於交通事故，是因為他未能大規模快速執行『零死亡願景』的安全舉措，僅是小修小補，或乾脆不兌現承諾。」

報告援引市警總局的數據稱，今年5月是白思豪2014年上任以來交通事故死亡第三多的月份；同時，上半年交通肇事逃逸案件尤為猖獗，共有47起，為2015年以來最多；然而在這47起案件中，市警僅執行了11次拘捕。

距離白思豪離任僅剩五個多月，「交通替代組織」表示，市長應該在他的剩餘任期內加速推進街道重新設計，為行人、機動車和單車騎士重新規畫街道空間。

「零死亡願景」原計畫到2024年底前，將全市交通事故死亡降至零；市府發言人表示，白思豪本月初說過，「零死亡願景」原進展順利，但被新冠疫情 打亂；白思豪7月2日曾表示，「『零死亡願景』已經大幅降低交通事故的傷亡，就像過去六年控制暴力犯罪卓有成效一樣，但疫情一來，所有都毀了。」

紐約市去年有243人死於交通事故，創白思豪上任以來全年新高；但數據顯示，即便是在疫情以前，交通事故也居高不下，從2018年至2019年，行人死亡數量同比增長，單車騎士死亡數量則增長兩倍。