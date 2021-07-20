「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「醫生告訴我們，母親頭部的創傷非常嚴重，她將無法完全甦醒，這也導致她所有的器官都會隨之衰竭；我們現在只有等待接下來會發生的事。」58歲的緬甸裔婦女Than Htwe與其子Kyaw Zaw Hein近日在曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)地鐵站 遭一非洲裔男子搶劫，掙扎中跌下台階，倒地後頭部撞擊地面導致流血重傷；其家人20日在gofundme上創建籌款頁面時表示，「她恐怕挺不過去了。」

17日早和Htwe兒子正從堅尼路地鐵出站，一男子突然從後方抓住其子的背包，打算搶劫；Hein失去平衡往後摔，期間他下意識抓住母親，卻不想二人同時失去重心跌落樓梯，母親頭部撞地血流如注，搶匪見狀拋下現場逃逸。

Hein回憶稱，摔下樓梯後兩人均昏了過去，當自己再次醒來時，則看到母親頭下枕血，雙眼緊閉；被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救後，Htwe因創傷嚴重不得不接受腦部手術，至今仍在ICU以醫療儀器維持生命。

Hein20日為母親創建的籌款頁面(https://gofund.me/967798df)時表示，一次拙劣的搶劫變成了致命遊戲，所有家人都對案件造成的結果感到心碎和震驚。

他寫道，我只想告訴所有的人，請永遠珍惜和母親在一起的時光，告訴她「我愛你」或給她一個擁抱或一個吻，因為你永遠不知道接下來會發生什麼。」

Htwe的家人也表示，醫生已經告知他們病人的情況極不穩定，且有下降風險，應時刻做好失去她的準備。

眾議員牛毓琳表示，抱歉對此案過度關心所引起的困擾，對受害者家人面臨此種艱難抉擇時刻表示抱歉。

同日市警也再次向媒體更新了嫌犯的更多體貌特徵以徵詢線索；呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。