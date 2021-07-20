我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西部山火濃煙蔓延至紐約市 霧霾籠罩發布空氣品質警報

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

記者張晨／紐約報導
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「醫生告訴我們，母親頭部的創傷非常嚴重，她將無法完全甦醒，這也導致她所有的器官都會隨之衰竭；我們現在只有等待接下來會發生的事。」58歲的緬甸裔婦女Than Htwe與其子Kyaw Zaw Hein近日在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站遭一非洲裔男子搶劫，掙扎中跌下台階，倒地後頭部撞擊地面導致流血重傷；其家人20日在gofundme上創建籌款頁面時表示，「她恐怕挺不過去了。」

17日早和Htwe兒子正從堅尼路地鐵出站，一男子突然從後方抓住其子的背包，打算搶劫；Hein失去平衡往後摔，期間他下意識抓住母親，卻不想二人同時失去重心跌落樓梯，母親頭部撞地血流如注，搶匪見狀拋下現場逃逸。

Hein回憶稱，摔下樓梯後兩人均昏了過去，當自己再次醒來時，則看到母親頭下枕血，雙眼緊閉；被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救後，Htwe因創傷嚴重不得不接受腦部手術，至今仍在ICU以醫療儀器維持生命。

Hein20日為母親創建的籌款頁面(https://gofund.me/967798df)時表示，一次拙劣的搶劫變成了致命遊戲，所有家人都對案件造成的結果感到心碎和震驚。

他寫道，我只想告訴所有的人，請永遠珍惜和母親在一起的時光，告訴她「我愛你」或給她一個擁抱或一個吻，因為你永遠不知道接下來會發生什麼。」

Htwe的家人也表示，醫生已經告知他們病人的情況極不穩定，且有下降風險，應時刻做好失去她的準備。

眾議員牛毓琳表示，抱歉對此案過度關心所引起的困擾，對受害者家人面臨此種艱難抉擇時刻表示抱歉。

同日市警也再次向媒體更新了嫌犯的更多體貌特徵以徵詢線索；呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

該搶匪在華埠地鐵站從後方抓人試圖搶劫，導致婦人摔下樓梯情況危急。(市警提供)
該搶匪在華埠地鐵站從後方抓人試圖搶劫，導致婦人摔下樓梯情況危急。(市警提供)

地鐵站 手機 華埠

上一則

四歲男童被越野摩托車撞至重傷 紐約市府承諾嚴打此類車輛

延伸閱讀

緬甸疫情延燒 軍方偽裝求診逮捕志願醫生

緬甸疫情延燒 軍方偽裝求診逮捕志願醫生
緬甸婦華埠搭地鐵遇劫 與子摔落樓梯命危

緬甸婦華埠搭地鐵遇劫 與子摔落樓梯命危
屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」

屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」
屋崙華埠治安堪憂沒人來 餐廳東主嘆：生意下降50%

屋崙華埠治安堪憂沒人來 餐廳東主嘆：生意下降50%
紐約華埠地鐵搶匪拉扯背包 致母子跌落樓梯 婦人重傷

紐約華埠地鐵搶匪拉扯背包 致母子跌落樓梯 婦人重傷

熱門新聞

根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20
搶匪在華埠地鐵站從後方抓人試圖搶劫，導致婦人摔下樓梯情況危急。(市警提供)

紐約華埠地鐵搶匪拉扯背包 致母子跌落樓梯 婦人重傷

2021-07-18 13:23

超人氣

更多 >
影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇
劉德華出道40年吐心聲：有沒有想過我也是一個普通人

劉德華出道40年吐心聲：有沒有想過我也是一個普通人
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
曼哈頓公寓1.57億元售出 神秘買家傳是蔡崇信

曼哈頓公寓1.57億元售出 神秘買家傳是蔡崇信