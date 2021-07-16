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潘勤軒2000萬元保釋金聽證會 延至7月28日

記者金春香╱紐約報導
潘勤軒此前出庭圖。(ABC視頻截圖)
潘勤軒此前出庭圖。(ABC視頻截圖)

康州法院原定15日前對涉嫌殺害耶魯大學華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，姓名皆音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)2000萬元保釋金提出說明，法官日前宣布延期至本月28日再開庭。

蔣凱文2月被殺害後，潘勤軒成為主要嫌疑人，但一直在逃，他5月在阿拉巴馬州被捕後引渡回案發地康州受審，法官將其保釋金設為2000萬元，之後繼續被關押。

上月他再次出庭，其代表律師傑雷斯(William Gerace)以潘勤軒為家中唯一孩子，是父母全部為由，申請將保釋金降低至比較合理的100萬元。

但檢方則有意將金額增至5000萬元，指出潘勤軒案發後一直在逃，還登上國際刑警組織發出的紅色通緝令，證明他有潛逃風險，並指出潘勤軒的父母除了在麻州有兩套房子外，不久前還在北卡羅來納州競拍一處住宅，有經濟能力，因此應提高保釋金額。

6月29日，康州高等法院在收到傑雷斯動議後，要求審理該案的法官菲舍爾(Brian Fischer)在15日前對2000萬元的設定提書解釋，隨後出庭日又從13日延期至28日。

菲舍爾在提交的解釋文件中表示，潘勤軒有嚴重的潛逃風險，他曾使用假名，家人有經濟資源，且出生在上海的他在中國也有家人和朋友。

傑雷斯對此表示，潘勤軒在上海沒有親人，且過去五到七年，從未和中國的任何人保持聯繫，他指出，2000萬元保釋金在康州創下紀錄，明顯已經失去保釋的意義，幾乎沒有人能拿出這一高額保釋金。

根據日前公布的近百頁法庭文件，潘勤軒是有預謀作案，且準備充分，並有多項證據都指向潘勤軒就是殺害蔣凱文的兇嫌，雖然警方未公布作案動機，但很多證明指向情殺，蔣凱文未婚妻佩里(Zion Perry)也表示，感到潘勤軒「對她有意思」。

潘勤軒 蔣凱文 中國

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