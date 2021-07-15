用盜竊錢包前往中餐館消費 女竊賊被通緝

警方公布的女竊賊照片。（市警提供）

一名女竊賊日前在盜走受害者的錢包後，使用受害者的銀行卡跑去史泰登島 一家中餐館 消費，警方經過調查成功獲得竊賊視頻截圖，現對外發布實施通緝。

根據警方消息，案件發生在2日下午2時15分左右，一名39歲的男子在史泰登島安博路(Amboy Road)3295號的一個餐館消費時，錢包被人盜走。

不久後男子就收到銀行通知稱他的銀行卡被人盜刷，警方在幫助調查發現，正是盜走男子錢包的女竊賊，並於當日下午在安博路3945號一家名為Lucky Fortune的中餐館盜刷受害者信用卡54元購買了食物。

根據警方竊賊為一名金髮碧眼的女性，作案當日身穿深色衣服、淺色牛仔褲，現警方公布竊賊照片，呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。