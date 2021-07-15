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劫匪布魯克林8大道搶劫 多名華裔見義勇為將其抓獲

記者黃伊奕／紐約報導
作案的劫匪被警方帶走。（目擊者提供）
作案的劫匪被警方帶走。（目擊者提供）

一名劫匪14日深夜冒充顧客前往布碌崙(布魯克林)8大道56街的一家奶茶店搶劫，結果在近十名華裔見義勇為之下，成功將劫匪攔截，最後交給警方。

據悉，案件發生於14日晚間9時左右，一名非洲裔或西語裔男子冒充顧客進入8大道交56街泥石流奶茶店，他假裝點了幾個飲品，在店員打開收銀機時搶劫，並在搶走店內幾百元現金逃走。

劫匪逃出店外後原本在奶茶店內工作的華裔員工跟了出去，同時大聲呼喊求救，一旁商舖工作的華裔男子，連同路邊幾名華裔很快的追了上去。

結果見義勇為的華裔越來越多，一大伙人不斷在街道上對劫匪追趕，結果將劫匪逼入了9大道交57街的一棟房屋的後院，其中一名見義勇為的華男稱「劫匪進入後院後就相當於進入了死胡同，根本沒有別的去路，現場多名華裔將他從後院拖了出來，很快警方也趕了來，將劫匪帶走。」

該名不願意透露姓名的華男稱早些年8大道華裔通常自掃門前雪，不少不法分子也喜歡在當地犯案，將華裔當作容易的作案目標；但近些年大家明顯越來越團結，通常聽到有搶劫、盜竊等案件，路邊的人都會出手相助，敢來當地作案的嫌犯也越來越少；該華男說「本來就應該如此，只有我們大家團結一致，才不容易被他人欺負。」

警方表示已以搶劫罪名將該名劫匪移交法辦，稱華裔民眾團結追捕劫匪的行為雖然值得稱讚，但仍希望民眾依舊將自我安全放在首位，應及時報警交由警方實施逮捕和處理。

劫匪逃入一棟住宅後院，之後被華裔民眾攔住。（目擊者提供）
劫匪逃入一棟住宅後院，之後被華裔民眾攔住。（目擊者提供）

華裔 8大道 華男

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