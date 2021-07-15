DMV要求更新駕照？ 其實是釣魚詐騙

釣魚信息常在結尾提供連結。(州消費者保護署提供)

紐約州 消費者保護署(New York State Division of Consumer Protection)近日警告，歹徒冒用車輛管理局(DMV)之名要求更新駕照 資料，通過假網址獲取個人信息，盜用身分，或誘使收件人安裝惡意軟件。

官員表示，信息內容稱依聯邦法律，收件人須更新紐約駕照資料，點開連結後，一個看似紐約州車輛管理局網站的頁面會要求填寫個人信息，但實際為釣魚 詐騙，任何收到類似內容的人都應立即刪除。

虛假網站意圖指引收件人填寫個人信息。(州消費者保護署提供)

紐約州信息技術服務辦公室(NYS Office of Information Technology Services)以及州消費者保護署近來收到多起相關舉報，建議如下：

對於收到的信息，包括那些看似來自可信的息來源，一定要謹慎核實。

留意釣魚網站經常出現的漏洞，如拼寫或語法錯誤、使用威脅語氣、URL與合法網站不匹配等。

不要點擊未經核實來源的郵件鏈接，也不要通過短信發送敏感的個人信息，政府不會要求通過短信發送這些內容。

減少在社交媒體發布個人敏感信息，信息越少，網路罪犯的機會就越少。