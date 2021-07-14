紐約市警聯合FBI 多語言影音宣導打擊仇恨犯罪
紐約市警總局聯合聯邦調查局(FBI)14日宣布了一項新的反亞裔仇恨犯罪公共意識覺醒運動——使用多語言宣導視頻鼓勵民眾積極報告仇恨犯罪，不問移民身分，徹查到底；想紐約市民承諾，每一個有相同經歷的人都將獲得幫助。
宣導以英文、普通話、粵語、韓語、他加祿語、及越南語共六種語言發布，將出現在市警和聯邦調查局的社交媒體平台，並在全紐約市的社區內推廣。
（影音來源：市警提供）
「不僅是受害者，我們需要所有人的幫助才能將儘快找到案件的突破口。」市警總局局長希爾表示，將積極和各部門協同合作，紐約市不允許任何形式的仇恨、歧視、偏見案件發生。
聯邦調查局紐約辦公室助理主任司偉尼(William F. Sweeney Jr.)表示，每個人都應該發揮作用，扭轉仇恨犯罪在紐約以及其他地方持續出現的趨勢；紐約應該為美國樹立榜樣，所以呼籲市民關注周圍發生的事，而非冷漠走開，「你可能會驚訝於你在維護社區安全方面可以發揮多麼大的作用。」
2021年截至本月11日，紐約市共發生了104起涉及亞裔受害者的仇恨犯罪案，相比去年同期的21起，案件激增了395%。
各個語言宣導視頻鏈接如下：
廣東話:
普通話:
英文:
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