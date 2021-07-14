我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed政策不變 史指道指小漲

一洲焦點／拜登的3大難題、美國南方州古巴裔聲援民主

紐約市警聯合FBI 多語言影音宣導打擊仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
紐約市警聯合聯邦調查局加大亞裔仇恨犯罪打擊力度，多語言宣導視頻全市推廣。(視頻截圖)
紐約市警聯合聯邦調查局加大亞裔仇恨犯罪打擊力度，多語言宣導視頻全市推廣。(視頻截圖)

紐約市警總局聯合聯邦調查局(FBI)14日宣布了一項新的反亞裔仇恨犯罪公共意識覺醒運動——使用多語言宣導視頻鼓勵民眾積極報告仇恨犯罪，不問移民身分，徹查到底；想紐約市民承諾，每一個有相同經歷的人都將獲得幫助。

宣導以英文、普通話、粵語、韓語、他加祿語、及越南語共六種語言發布，將出現在市警和聯邦調查局的社交媒體平台，並在全紐約市的社區內推廣。

（影音來源：市警提供）

「不僅是受害者，我們需要所有人的幫助才能將儘快找到案件的突破口。」市警總局局長希爾表示，將積極和各部門協同合作，紐約市不允許任何形式的仇恨、歧視、偏見案件發生。

聯邦調查局紐約辦公室助理主任司偉尼(William F. Sweeney Jr.)表示，每個人都應該發揮作用，扭轉仇恨犯罪在紐約以及其他地方持續出現的趨勢；紐約應該為美國樹立榜樣，所以呼籲市民關注周圍發生的事，而非冷漠走開，「你可能會驚訝於你在維護社區安全方面可以發揮多麼大的作用。」

2021年截至本月11日，紐約市共發生了104起涉及亞裔受害者的仇恨犯罪案，相比去年同期的21起，案件激增了395%。

各個語言宣導視頻鏈接如下：

廣東話:

https://youtu.be/TIubiOca624

https://youtu.be/guWNyepQ7TM

普通話:

https://youtu.be/DWaz7gnNq6c

https://youtu.be/PRS6ZloaoEc

英文:

https://youtu.be/dhgscYux6pI

https://youtu.be/vbFC_bnf-IU

紐約市 仇恨犯罪 亞裔

上一則

康尼島、史泰登島兩海灘被污染 市警告下水游泳恐患病

延伸閱讀

葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題

葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉
紐約客談／紐約防疫 是否真的成績斐然

紐約客談／紐約防疫 是否真的成績斐然
紐約州新冠死者 比聯邦少算逾萬

紐約州新冠死者 比聯邦少算逾萬

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21
紐約州府統計，新冠病毒Delta變種蠢蠢欲動，近日全州本周單日平均新確診案例，已有超過四分之一是感染Delta變種病毒。圖為在紐約市布魯克林區中央圖書館前，未戴口罩民眾正在避暑。(美聯社)

紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

2021-07-11 09:16
嫌犯張軍青結束審問，從72分局被押出。(市警提供)

紐約「割喉」華男落網 急尋受害者助辦案

2021-07-11 10:08

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
這款調味料只要加一匙 陽春炒飯昇華「濃濃海鮮味」

這款調味料只要加一匙 陽春炒飯昇華「濃濃海鮮味」
通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅

通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅