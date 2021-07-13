紐約下東城非裔男公園鬧事 稱「偷瞄自己女友」持刀捅人

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓 下東城一社區公園內11日晚發生攻擊案件，一名非洲裔男子無故指責另一人「偷瞄自己女友」，隨後離開現場返回後持刀威脅受害人離開，最後依然持刀將其捅傷；現該人遭轄區市警七分局通緝 。

警方表示，案發當日晚8時10分左右，在位於地蘭西街(Delancey St.)交哥倫比亞街(Columbia St.)的路德古利克遊樂場(Luther Gulick Playground)內，一名27歲的男性受害者正在打籃球，而一名身分不明的男性走近他，指責其不停打量自己女朋友。

嫌犯在一番言語爭論後離開，但過了一會又返回了現場，警方稱，這次他向受害者展示了一把刀，並威脅其有十秒的時間離開，但在開始倒數至「七」時，他向受害者猛撲過去，刺傷了他的左肩；市警緊急救援小組趕到現場將傷者送往表維醫院(NYC Health & Hospitals/Bellevue)接受治療，案件造成其肩膀有一處輕微撕裂傷。

警方表示，這名男子最後一次被看到時穿著黑色背心、黑色短褲和黑色運動鞋，身高大約5呎7吋高，體重160磅，禿頂，右臉有疤。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。