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布碌崙班森賀搶劫案頻發 亞裔男凌晨遭暴力打劫

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華社近來發生多起搶劫案，一名57歲男子在當地的彭斯銀行取現上萬元，隨後被西語裔男子搶劫。(取自谷歌地圖)
班森賀華社近來發生多起搶劫案，一名57歲男子在當地的彭斯銀行取現上萬元，隨後被西語裔男子搶劫。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社上個月底分別發生兩起搶劫案，其中一名受害者為亞裔，被兩名非洲裔匪徒暴力攻擊時，搶走身上值錢物品；轄管當地的市警62分局發布消息，呼籲知情民眾提供線索，並提高警惕。

6月28日凌晨2時45分，警方接報抵達15大道交86街的一棟住處，一名52歲的亞裔男子報案稱，當時他正走在回家的路上，突然兩名非洲裔男子朝他走近；一人二話不說就出手毆打他，另外一人則不停往他的口袋裡掏出物品，最後被搶走手機、鑰匙以及250元現金。

受害者表示，嫌犯後來跑進附近Walgreens的停車場，從Bay11街方向逃離；受害者傷勢並無大礙，警方目前還在調查案件，未能鎖定嫌犯。

第二起案件發生於6月30日下午2時05分，一名57歲的男子在20大道的彭斯銀行(Ponce Bank)取了5萬元現金，他一路帶著錢到一哩多距離以外的14大道交73街處，這時一名持有武器的西語裔男子突然出現，威脅他交出裝著現金的袋子。

受害者照做交出了袋子，嫌犯隨即拿著包往73街西向拔腿就跑，碰巧受害者的一名朋友就在附近目睹這一切，馬上追在嫌犯後頭；匪徒見勢不對拋下袋子，轉身再逃，受害者的朋友看搶劫未遂，也沒有再追。

警方表示，不確定受害者是否在一出銀行時就被匪徒所盯上，至今還沒有逮捕任何人；警方也呼籲，民眾攜帶數額大的金錢要避免獨自走在街上，在公眾場合難免會引起不法分子的注意，應第一時間帶回家或安全地方保存起來。

警方呼籲案件知情者或若看到形跡可疑者，應立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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