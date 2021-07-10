砍同父異母弟百餘刀致死 男恐囚19年

皇后區 30歲的男子伏爾泰(Wkorasky Voltaire)於皇后村(Queens Village)向同母異父的弟弟砍了上百刀，致其死亡。伏爾泰因過失殺人罪將被判19年監禁，以及五年釋放後監督。

根據法庭紀錄，2020年5月14日凌晨近5時，被告在皇后村208街上一處無人居住的房子裡遇到弟弟普萊西德(McKenzie Placide)，他們曾與母親一起住在這裡，母親已去世。伏爾泰因和22歲的弟弟發聲爭吵，伏爾泰拔出一把廚房刀刺向普萊西德；當刀刃斷裂時，普萊西德逃至戶外。

伏爾泰拿著第二把刀追趕，反覆用刀砍他，導致137處刀傷，倒在街頭血泊中。警察 到達現場時，發現傷者奄奄一息，送醫不治。當時還能說話的普萊西德告訴警方，攻擊者是他的哥哥。

居住在皇后區勞雷爾頓(Laurelton)138大道 的伏爾泰，7日在皇后區的州高等法院承認犯下一級過失殺人罪。法官表示，將判伏爾泰19年監禁，還有五年的釋放後監督，正式宣判日期為21日。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，「被告殘忍刺死弟弟，他將因殺人罪被判刑。」