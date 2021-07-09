時報廣場開槍流彈傷人 16歲少年遭控企圖謀殺

日前在時報廣場開槍的達頓，面臨企圖謀殺等四項控罪。(市警提供)

上月底在曼哈頓 時報廣場開槍，導致一名海軍陸戰隊少尉遭到流彈波及的非洲裔16歲少年達頓(Avon Darden)，7日到中城南區的警局自首，立即被捕並被移送法辦，面臨企圖謀殺(attempted murder)等四項罪名。

上月27日下午5時15分，21歲的海軍陸戰隊員保林(Samuel Poulin)與家人從上州到曼哈頓觀光 ，在路過位於第七大道與西45街的萬豪酒店附近時，被流彈擊中背部；根據警方公布的現場監視器畫面，光天化日之下，達頓在位於第七大道與西45街的萬豪酒店(Marriott Hotels)附近的大街上拔槍朝著前方射擊，路人見狀四處奔逃。

據了解，達頓因與現場一名街頭表演者發生爭執，激動之下開槍，警方也在附近，找到數個彈殼。

自首後，達頓被警方拘捕；「紐約 郵報」報導，達頓在從警局移送至法院時接受採訪，以具有「挑戰」的語氣說，有話想對受害人家屬說。

達頓目前被控企圖謀殺、攻擊(assault)、威脅他人安全(reckless endangerment)以及非法持有武器(criminal possession of a weapon)等四項罪名；警方表示，他還有五項犯罪前科。