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男子破鎖闖華埠民宅 盜走1.68萬元財物

記者顏嘉瑩／紐約報導
嫌犯闖入華埠民宅，盜走超過1萬元財物。(市警提供)
嫌犯闖入華埠民宅，盜走超過1萬元財物。(市警提供)

曼哈頓華埠發生一起入室盜竊案，嫌犯闖入民宅後，盜走總價約1萬6800元的財物；警方近日公布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據轄區市警五分局消息，上月6月16日清晨約4時15分，一名男子闖進位於茂比利街(Mulberry St.)交堅尼路(Canal St.)附近的一棟民宅，將前門打破之後再破壞門鎖，進入樓內，接著他潛入一戶門未鎖好的住戶家中，盜走皮包、衣物、珠寶和電子產品等，總價約1萬6800元。

在得手之後，涉案男子搭乘電梯逃離現場；事件未造成任何人傷亡。

警方表示，涉案男子年約30多歲、淺膚色、中等身材，作案時身穿淺藍色連帽衣、黑色夾克、灰色長褲，以及一雙黑色靴子。

警方公布嫌犯照片，呼籲若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌犯闖入華埠民宅，盜走超過1萬元財物。(市警提供)
嫌犯闖入華埠民宅，盜走超過1萬元財物。(市警提供)

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