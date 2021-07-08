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紐約亞裔男遛狗未拴繩 遭白女辱罵「滾回國」

記者顏潔恩／紐約報導
該名女子因不滿亞裔男子未綁狗繩遛狗，對亞裔男大罵「滾回你的國家」。(視頻截圖)
該名女子因不滿亞裔男子未綁狗繩遛狗，對亞裔男大罵「滾回你的國家」。(視頻截圖)

一名亞裔男子日前在紐約市因未用狗繩遛狗，遭路過的白人女子大罵，更用歧視性語言攻擊，叫他「滾回自己的國家」；這則影片目前在社群媒體上傳播，影片中還可看到女子多次引誘寵物狗跑到馬路上，故意讓狗狗陷入危機，想給主人一個教訓。

目擊者拍下的視頻顯示，白髮蒼蒼的白人女子，因亞裔男子未用狗繩拴住愛犬而表達不滿，對他說按照紐約市法律在公眾場合需要給狗拴上狗繩，接著威脅著要報警拘捕他；在錄製視頻前女子疑似曾叫他滾回自己的國家，並責問「在你的國家是不是不用給狗綁狗繩」。

亞裔男語帶怒氣地回嗆，「那你說我應該回去哪裡呢?」，看見手機對著自己拍的女子未作回應，但態度囂張不停地嗤笑；她一直待在原地，表示要等警方來，威脅逮捕亞裔男子。

在長度兩分多鐘的視頻中，該名女子多次引誘寵物狗跑到大馬路上，她會突然地拍手、叫喊著「小狗(puppy)、小狗」跑到大馬路邊，好幾次狗狗已追上去，被主人喚回來；影片中也看到途經的其他民眾停留，聲援亞裔男子，一名女路人則指出女子的行為很有問題，「把狗誘到大街上，你到底想做什麼？」

影片的最後，一輛警車停在街邊，該名女子上前跟警方解釋情況，但無人被捕；由於事發後沒有任何報警及案件報告的信息，紐約市警未能確認事發的具體時間和地點。

這則影片最先在社群媒體Reddit傳播開來，儘管有網友認為亞裔男子不綁狗繩也算有錯，但大部分人都認同，事件中的女子態度偏激，應採取更溫和的方式告知；也有網友表示，這已不是該名女子首次騷擾別人，她之前也在紐約市莫名阻止民眾玩滑板，追在當事人的身後制止，行為讓人看不懂。

紐約市 亞裔 社群媒體

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