結夥闖戴克高地民宅偷信 1華男被捕

戴克高地7日凌晨發生一起多名華男擅闖民宅偷信的案件，被路人發現後報警，其中一名嫌犯被捕。(截自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)華社盜取居民信件的案件時有發生，但在治安相對較好的戴克高地(Dyker Heights)，7日凌晨發生一起多名華男 擅闖民宅偷信的案件，路人發現後立即報警，其中一名嫌犯被捕；轄區市警68分局呼籲知情民眾提供線索。

一名戴克高地居民7日在臉書上發布消息，稱當日凌晨2時左右，人數不明的團夥私闖12大道交71街一棟住房內偷信，剛好被兩名路人碰見後報警；嫌犯發現不妙便逃離現場，但有一名華男被當場抓到，隨後交給警方。

居民說，嫌犯假裝不會說英文，試圖逃避警方的問題，可出手制止的路人中相信是有華人，向警方表示對方曾跟他說英文和廣東話；還有其他共犯在逃，呼籲社區民眾要保持警惕。

居住離案發地點一條街的伍溢民表示，當地屬於多為獨立屋的白人區，很多住戶共享車道，所以鄰里見到不相識的人也不會很驚奇，很有可能因此成為犯罪分子下手的地點。

根據警方報告，在7日凌晨2時15分時接到29歲男子的報警，指有人私闖民宅，並持工具要敲開郵箱偷信；被拘捕的華男是居住在曼哈頓的24歲李佳駿(Li, Jiajun，姓名皆音譯)，暫不確定他當時為何會跑到此處犯案，警方從他身上搜出大量受害者的身分證、信用卡 、福利卡等，被捕時還向警方報了假名字。

李佳駿被控入室盜竊、非法持有盜竊工具(Possession of Burglar Tools)、刑事擅闖、非法持有盜竊物品、以及假冒身分罪名(False Personation)；警方還在追查其他共犯的下落，呼籲知情民眾提供線索。

民眾若看到形跡可疑者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。