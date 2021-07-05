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帶子出海釣魚 長島男子失蹤

記者朱蕾／紐約報導
一名長島男子出海釣魚時，掉入海中後失蹤，警方展開搜尋。(News12新聞視頻截圖)
一名長島男子出海釣魚時，掉入海中後失蹤，警方展開搜尋。(News12新聞視頻截圖)

紐約長島蘇福克郡(Suffolk County)一名男子3日帶著孩子出海釣魚時，不慎從船上掉入海中；當地警方和美國海岸警衛隊經過一天半的海上搜尋，還是沒能找到該男子，搜尋工作於4日傍晚暫停。

美國海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)表示，50歲的卡爾馬(Christopher Calma)租3日早上了一搜22呎長的船，帶著他的14歲兒子，出海到長島北港灣(Northport Bay)附近釣魚；卡爾馬伸手去拿一根魚竿時，從船上掉入水中，就再也沒有浮出水面，他當時沒有穿救生衣。

海岸警衛隊和當地警局的海事部門(Marine Bureau)都表示，他們在3日上午9時30分左右接到有人從船上失蹤的報案，是卡爾馬的兒子事發後通知了他的母親，母親隨後撥打911；孩子沒有受傷。

接到報案後，北港警察和消防員、漢庭頓(Huntington)港務局局長、納蘇郡警察和蘇福克郡潛水員等全部出動，調派海岸警衛隊的45呎響應艇和一架從科德角基地出發的Jayhawk直升機，展開搜尋；搜尋工作在3日晚暫停後，4日繼續，但直至下午，仍沒有找到失蹤者。

海岸警衛隊長島灣地區指揮官范坎普(Eva Van Camp)在一份聲明中說，「我們與所有受此次意外事件影響的人同在。這起悲慘再次說明，水上活動具有危險性，我們敦促所有商業和個人休閒海上活動，在開始之前以及全程始終採取必要措施，以確保安全，包括檢查天氣、提交出海計畫、始終穿好救生衣。」

長島 警察 美國

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