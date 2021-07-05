口角升級 亞裔男頸背遭刺傷

此嫌犯在爭執中用尖刀刺傷一名亞裔店員。（73分局提供）

布碌崙 (布魯克林)日前發生一起攻擊案，一名亞裔 男子與人發生口角，爭執升級後被人用尖刀刺傷背部與頸部，另外還有一名受害者同樣被刺傷；市警73分局經調查4日公布嫌犯照片進行通緝。

根據警方案件發生在6月28日上午8時16分左右，一名23歲亞裔店員在布碌崙Atlantic大道2129號的Moon Deli熟食店內，與另外一名不明身分的男嫌發生口角，之後矛盾升級；嫌犯拔出一把尖刀一頓亂刺，將亞男背部與頸部割傷，還刺傷了另外一名店員的手臂；隨後沿Atlantic大道東向逃走。

受害者之後被送至醫院搶救，傷勢穩定，警方調查後成功獲得嫌犯照片，暫時未將此案列入仇恨案件。

警方表示該名嫌犯為一名非洲裔男子，作案時身穿橙色襯衣與黑色短褲，腳上穿黑色拖鞋；現公布嫌犯照片，呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。