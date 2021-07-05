女子遊時報廣場 拒調戲被刺胸

刺傷女遊客的兇嫌。(市警提供)

日前曼哈頓 中城發生一起攻擊案，一名女子從密西根到紐約市觀光 ，在曼哈頓中城靠近時報廣場被路旁一名男子吹口哨調戲，在被女子友人制止後該男惱羞成怒，持尖器從後方畫傷女子；警方公布男子照片呼籲民眾提供線索。

警方表示，3日凌晨4時30分，來自密西根到紐約市觀光的23歲女子，正與友人從餐館走回酒店的路上，在接近西46街與第八大道時，被路旁另一名男子以吹口哨的方式調戲。

該名女子不予理會，但一旁友人憤怒的叫男子離開，沒想到男子惱羞成怒，開始尾隨她們，隨後從身上拿出尖器跑向23歲受害人，畫傷她的胸部及右手臂，再逃離現場。在報警後受害人拒絕送醫，在事後自行到診所處理傷口。

警方4日公布嫌犯照片，表示男子在作案後沿著第九大道往南逃逸，呼籲若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。