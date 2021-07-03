布碌崙日落公園劫車案 遊民劫匪早知華童在車內

霍爾案發當時身在停車場內。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 日前發生的驚魂劫車案中，車內兩歲華裔女童被擄走近兩小時後尋獲，警方也當場逮捕來自外州的33歲霍爾(Tyler Hall)，被控多項搶劫、魯莽危害、危害兒童福利等罪名；案情也進一步披露，劫匪一早就知道車裡有幼童，曾叫華婦把小孩帶走，但下一秒又直接跳上車子飛車逃逸。

案件發生於2日下午3時40分，在日落公園3大道交30街工業城附近的停車場內；警方表示，當時一對華裔夫婦帶著女兒到商場購物，完事後懷有身孕的34歲妻子先帶著女兒回到車上，把她放在車後座的嬰兒椅上，丈夫則還在商場內。

警方經過一夜的調查，發現霍爾一早就知曉車內坐著女童，他當時在停車場朝華婦走近，喝斥她把孩子從車上帶走，可在華婦還沒來得及行動前，霍爾就跳上車子把女童一併擄走；一名目睹經過的攤販Joseph Sanchez表示，隨後聽見華婦大喊「他偷了我的車！他偷了我的車！」，其丈夫聽聞後馬上從商場內衝出來，可霍爾已走遠。

市警72分局出動警車和直升機搜索，最終在下午5時左右，於布碌崙下城的Tillary街和Flushing大道處截獲霍爾，女童則安然無恙地坐在後座，但為安全起見仍送到醫院觀察；女童的父母隨後也被通知到醫院，跟女童團聚，但警方透露兩人顯然還驚魂未定。

霍爾被捕後送往市警72分局接受盤問調查，警方透露他來自新罕布什爾州(New Hampshire)，疑似是一名遊民，不確定已在紐約州待多久，過去在紐約市 從未有過逮捕紀錄，案發當時手上並無持有武器；2日晚間霍爾身穿白色防護服、戴著口罩從警局裡出來，面對媒體的提問，他沒有作出任何回應。

霍爾目前已在布碌崙刑事法庭過堂，被控兩項搶劫、駕車攻擊他人(Vehicular Assault)、重竊(Grand Larceny)、魯莽危害、未經授權使用車輛、非法監禁(Unlawful Imprisonment)以及危害兒童福利罪。