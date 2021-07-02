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紐約黑槍氾濫 利用華人長巴等運入

記者朱蕾／紐約報導
日前由皇后區檢察官辦公室、州檢察長辦公室舉辦的槍支回購，收回近80支槍。(路透)
日前由皇后區檢察官辦公室、州檢察長辦公室舉辦的槍支回購，收回近80支槍。(路透)

紐約市的槍枝暴力案件從2020年夏天起激增，至今不僅未見好轉，反而越發嚴重；黑槍不斷湧入是槍枝暴力問題的主要原因之一。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前在皇后區的一次槍枝回購活動中說，這些槍枝中的90%都是來自其他槍枝管制法律寬鬆的州。

根據福斯(Fox)新聞網的報導，非法槍枝出現在95號州際公路上，販運行動被稱為「鐵管道」(Iron Pipeline)，把在佛州、喬治亞州、南卡、北卡、維州、賓州等合法購買的槍枝，利用包括華人經營的長途巴士等交通工具，沿著95號公路非法運送到紐約等東海岸沿線城市。

無論紐約和新澤西的槍枝法律有多嚴格，利用全國範圍內的槍枝法規缺陷並不難。2015年被捕的布碌崙(布魯克林)居民巴瑟爾(Michael Bassier)，就被指將槍枝從喬治亞州販運到紐約市。

調查人員通過竊聽紀錄其部分對話，聽到巴瑟爾對前女友說，他包裡裝了多支手槍，就這樣在紐約市穿梭；從喬治亞州沿「鐵管道」運槍枝到紐約很簡單，「在喬治亞州，這一切都是合法的，但在紐約，則是完全非法。」

巴瑟爾承認在一年內運送超過112支槍，其中包括20支攻擊性武器，賺了13萬元。他被判17年監禁，正在服刑。

過去七年中，至少有四名市警被最初從南部槍枝商店購買或偷走的槍枝殺害。由於美國國會兩黨沒有共識，目前只能靠城市和州來控槍。

日前由皇后區檢察官辦公室、州檢察長辦公室聯合在皇后區舉辦的一次槍枝回購，就收回近80支槍；皇后區四次回收活動，共計收回285支槍。這類活動上，不會詢問槍枝來源等任何問題，只要民眾交回槍枝，就會收到一定金額的補償。警方則表示，「看到創紀錄的槍枝拘捕，可能創過去25年來紀錄」。

紐約市 喬治亞州 皇后區

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