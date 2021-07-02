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涉11起槍案 布碌崙14名青少年幫派成員落網

記者顏潔恩／紐約報導
警方在突擊行動中逮捕幫派嫌犯。(市警提供)
警方在突擊行動中逮捕幫派嫌犯。(市警提供)

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)7月1日宣布，逮捕活躍於弗萊布許(Flatbush)「Babiiez」幫派的14名青少年成員；該幫派涉及11起槍擊案，造成八人受傷，被控高達81項罪名。

消息指出，Babiiez幫派是當地惡名昭彰Insane Crip Gangsta幫的一個分支，專招收15至21歲年輕人加入；被捕的14人中有男有女，最小16歲，大多來自東紐約、弗萊布許、皇冠高地等社區，他們共面臨81項罪名，包括多個一、二、三、四級陰謀、謀殺、搶劫、非法持械、攻擊、盜竊、危害他人安全罪以及假冒身分罪名。

該幫派涉及的11起槍擊案中，有八人受傷，其中六名是對手、兩人是無辜民眾；調查過程查獲九把槍。不僅如此，之中還有人大肆在社群媒體上炫耀自己的犯罪行徑，在嫌犯收押在雷克島(Rikers Island)監獄時，使用的監獄電話中也錄下與犯罪相關的對話。

布碌崙東區相較其他地區治安堪憂，幫派之間的爭鬥和社區犯罪引起民眾的恐慌，有時更會到其他社區預謀犯案，不可忽視幫派的威脅；蔣莎樂表示，難以置信青少年會加入這種暴力組織，幹盡壞事，其辦公室將會配合紐約市警，竭力將暴力分子從街上去除掉。

幫派 紐約市 布碌崙

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