港男涉走私玻璃鰻 康州認罪恐囚10年

中國大陸等地區市場對玻璃鰻有大量的需求。(維基百科)

一名香港 男子涉嫌今年4月從康州走私19.3公斤、市值8萬6000元的瀕危玻璃鰻(glass eels)到香港，被移送法辦，他1日承認一項走私玻璃鰻未遂的罪名，將於9月30日接受量刑，面臨最高十年刑期及25萬元罰款。

康州聯邦地區法院1日表示，30歲的香港居民陳景祥(King Sheung Chan，音譯，又名Nelson)，4月7日在康州一個儲藏櫃內存儲19.3公斤、價值8萬6000元的瀕危動物玻璃鰻，引起美國 魚類和野生動物管理署(U.S. Fish and Wildlife Service)關注，隨後派遣臥底調查。

陳景祥接觸臥底執法人員，並告知對方，這些玻璃鰻從維州、馬州與麻州非法打撈，裝在充滿氧氣的袋子中，支付臥底人員2萬9500元，要求將這些活鰻魚運送至甘迺迪國際機場(JFK)。

4月7日，陳景祥前往甘迺迪機場的貨運中心，領取十箱從加拿大運往美國的包裹，並將包裹替換成裝有死玻璃鰻與活玻璃鰻的水袋，重新交還給工作人員，要求將這些貨品送至香港；執法人員立即拘捕陳景祥並沒收所有的玻璃鰻，隨後將這些鰻魚放生到附近海域。

陳景祥承認，他為香港的亞洲水產有限公司(Asia Aquatic Company, Ltd.)及加拿大的 Laknock Trading工作，主要在北美與歐洲將捕撈的玻璃鰻連夜走私到香港；他還承認自己曾在2017年從美國走私103公斤、市值34萬元的玻璃鰻到香港。

根據法院文件，陳景祥於1日認罪，法官將量刑時間定為9月30日。

因玻璃鰻數量連年減少，國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)於2014年將這種魚類定為瀕危動物；根據美國魚類和野生動物管理署，僅有南卡州與緬因州 的大西洋海域，可以合法捕撈這類鰻魚，且緬因州對捕撈這種魚類有嚴格的規定。

美國魚類和野生動物管理署指，玻璃鰻每公斤價格從3000元到5000元不等，在中國等地有極大的市場需求。