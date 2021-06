曼哈頓遊民乞討不成潑水華裔母女大罵「X他媽的中國佬」,警方逮捕控仇恨犯罪。(谷歌地圖)

曼哈頓一女遊民本月初於中城,向正在等車的華裔 母女討錢,被拒後惱羞成怒,向其二人潑水,大罵「X他媽的中國 佬!」(F–k you, c—k!);市警仇恨犯罪 小組(The NYPD Hate Crimes Task Force)26日表示,已將涉案女嫌逮捕,控以仇恨犯罪為基礎的嚴重騷擾(Aggravated Harassment as a Hate Crime),因有年幼受害者在場,加控危害兒童福利罪(Endangerment of Child's Welfare)。

警方表示,案件發生在2日早7時30分,一名45歲的華裔母親帶著六歲女兒,在西43街交第三大道等校車時,一女性遊民上前乞討,遭到母親拒絕後,該遊民則與另一男性走進了附近一間咖啡店。

再回來時,她手裡多出了一杯水,警方稱,根據受害者描述,女嫌快步走上前,將手中的水潑向她們,並大喊「X他媽的中國佬!」。

警方表示,雖事件無人受傷,但受害母女都受到驚嚇,尤其女兒年紀尚幼,恐因突如其來的攻擊和咒罵留下心理陰影。