兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

位於蘇福克郡紐約大道1922號的W足療店日前被發現有兩名婦女涉嫌賣淫與無證按摩，被警方逮捕。(取自谷歌地圖)

長島 蘇福克(Suffolk)郡警方日前展開調查當地涉嫌非法的足療中心，兩名華裔 女子在調查中被捕，以涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，兩人將於7月14日在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第二分局罪案調查組警員聯合亨廷頓站(Huntington Station)樓宇局工作人員，於25日下午4時左右前往紐約 大道1922號的W足療店聯合執法，並發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛54歲的張桂敏(Guimin Zhang，姓名皆音譯)與45歲的魏江(Jiang Wei)，兩人均因涉嫌兩項賣淫與兩項無證按摩的E類重罪被捕；張桂敏與魏江被警方開出出庭傳票，將於7月14日在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方今年初撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，在固定場所賣春及無證按摩與這項新法無關，若執法人員發現民眾觸法，仍會移送法辦，呼籲民眾切忌觸法。