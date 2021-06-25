推嬰兒車過街被撞飛 法拉盛亞裔婦身亡 寶寶頭部受傷

一名40歲左右的亞裔婦女24日在法拉盛150街過馬路時，被撞身亡；圖為警車、嬰兒車與肇事車輛。(記者牟蘭／攝影)

皇后區一名沒有隨身攜帶身分證件亞裔 女性，24日推著坐嬰兒車的孫女於白石鎮過馬路時，被一輛疾馳的皮卡撞飛，送醫不治，嬰兒頭部受傷，暫無生命危險；警方當場逮捕肇事者，控以無證駕駛等罪名。

警方指，24日上午10時18分，一名58歲的亞裔女性推著19個月大的嬰兒，從白石鎮150街交跨島公園大道(Cross Island Pkwy.)路口過馬路時，被一輛疾馳皮卡撞倒，不治身亡。

警方當場羈押皮卡駕駛、43歲的格拉奇(Angelo Graci)，以無證駕駛、未禮讓行人以及未及時施救等罪(Failure to Exercise Due Care)移送法辦。

在事發地附近開店的披薩店老闆賀特(Orlando Huart)表示，他親眼看到這名女性與嬰兒被撞飛到空中，立即前往查看，當時女傷者被撞並未流血，仍在呼吸，他誤認為無礙，但隨後警方告知傷者不治。

賀特說，他聽警方指傷者或涉事司機事發前在發手機 短信，且當時車速較高，或因此釀悲劇；警方並未在女子身上找到證件，通過她手機中的聯繫人暫時確認其身分。

警方24日上午指死者為華裔 ，晚間發布的信息顯示，死者是58歲的羅秀仁(Insook Rol，音譯)，至截稿前，未確認死者是否為華裔；居住附近的孫小姐表示，死者住在附近，常帶孫女外出散步，聽聞死訊震驚不已。

附近店家表示，跨島公園大道連結白石高速公路(Whitestone Expressway)與窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)，車速一般較快，事發地點附近幾乎每周都發生車禍，上周有另一女性在同一路段被撞，呼籲警方加強取締超速、分心駕駛，避免悲劇再次發生。