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皇后區仇恨攻擊連兩起 警公布嫌犯照片

記者朱蕾／紐約報導
皇后區男子涉嫌仇恨犯罪。(警方提供)
皇后區男子涉嫌仇恨犯罪。(警方提供)

皇后區牙買加(Jamaica)地區，日前一小時內發生兩起針對穆斯林的仇恨犯罪，一名男子先後向兩對男女使用反穆斯林言語，並有肢體攻擊，導致當事人受傷。紐約市警23日公布嫌犯照片，呼籲民眾舉報。

警方表示，20日晚9時15分左右，嫌犯在皇后區里奇蒙丘(Richmond Hill)自由大道(Liberty Ave.)夾萊佛茨大道(Lefferts Blvd.)附近，接近一名31歲男子和一名24歲女子，並向兩人咒罵穆斯林。嫌犯還攻擊男受害人的背部，抓住女受害人的頭巾，同時攻擊她的手臂。兩名受害人受輕傷，沒有就醫。

約一小時後，嫌犯再次作案，在自由大道(Liberty Ave.)夾因伍德街(Inwood St.)附近，向一名64歲男子和一名56歲女子咒罵穆斯林，還多次攻擊女受害人的臉部和頭部，導致她頭部多處受傷，鼻子骨折。受害人送醫治療。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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