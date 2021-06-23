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非裔打罵亞裔女、揮刀向路人 警徵線索逮捕

記者張晨／紐約報導
亞女遭罵「傻x中國人」，警布非裔嫌犯體貌徵線索。(市警提供)
亞女遭罵「傻x中國人」，警布非裔嫌犯體貌徵線索。(市警提供)

曼哈頓日前發生的一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，市警公布嫌犯體貌特徵，徵求線索逮捕；該非洲裔男子不但踹打一名年輕的亞裔女性受害者，更揮刀威脅好心的路人；市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案件發生在21日上午11時30分，在位於26街交第六大道處，一名男子走向一名23歲的亞裔女子，猛力踢向她的右腿和後背，然後大罵「去你媽的，去你媽的中國人，去你媽的。」(F–k you, you f–king Chinese people, f–k you.)

該女子試圖快步走開，警方稱，但該男子仍不依不饒的追逐罵道，「傻X亞洲人，離我遠點，我要把你打得屁滾尿流！」(You f–king Asian. Get the f–k away from me, I’m going to beat the s–t out of you!)

警方表示，一名好心的路人看到後上前制止，但嫌犯從身上抽出一把尖刀威脅其「少管閒事」，隨後沿26街道向東逃跑；市警及緊急救援小組趕到現場，但受害亞女拒絕接受治療。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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