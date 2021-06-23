小偷華人超市盜竊 白人警員放走 民眾疑辦事不公

涉嫌偷超市東西的男子走在最前面，和警員一起向超市外走。(讀者提供)

位於法拉盛 緬街的長江超市20日發生一起盜竊案件，一男子進店盜竊蔬果被店員追出店外抓到，多名華裔民眾協助報警；但轄區109分局兩名白人警員到達現場後，不但沒有請求翻譯了解案發經過，更讓盜竊者離開；市警23日表示，涉案的兩名警員以被總局內部調查，高層對二警的反應表示了嚴重不滿，並稱全市華、亞裔 分局轄區警員在建立警民關係上付出了許多努力，但卻被此二人毀壞形象，再次讓民眾以為報警沒用，警方只會息事寧人。

案件發生在當日下午2時30分左右，一講英文的小偷在該超市抄起門邊的幾盒蔬果拔腿就跑，業者表示，在附近商戶和店員的協助下幾人合力才將其制服，並帶回了超市，隨後便有民眾報了警。

而此次已經不是該人第一次作案，業者表示，超市內的監控錄像已經拍到此人十幾次竊盜店內商品，西瓜抱上就跑，還有口罩 等防疫用品，偷一次就令店裡損失一百多元。

根據店內監控顯示，兩名109分局白人警員到達現場後，全程沒有和小偷有肢體接觸，並讓他往店外走，待走到街上後，小偷立馬加快步伐逃走了，而二人也沒有上前追趕。

案發後，市警總局接到許多人上報稱此案處理不公，警方不能單方認定此案為小偷小摸便讓警員以為可以小事化了，對於商家來說，一而再再而三的損失不可估量。

消息人士稱，總局已經對涉案的兩名警員展開了調查，數名高層長官也已知曉此事，並表示會嚴肅處理，即使不足以解雇，也會面臨處分甚至調離。

總局表示，首先二人並沒有尋求翻譯以積極了解現場情況，實施了錯誤的協助，不但沒有把嫌犯逮捕而在好明知會逃跑的情況下故意另其走開，超市業者作為受害方卻沒有得到應有的尊重。

「這樣的視頻另許多在建立警民關係中做出貢獻的警員蒙羞。」總局消息人士說，讓華、亞裔社區再次感到不安，以為報警以尋求幫助是沒有用的，這在無形中給很多努力工作的人冠上了不應有的標籤。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)也對此案表示抱歉，他稱並非因為業者的亞裔身分而被區別對待，正在積極配合案件的調查。