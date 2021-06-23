我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中疫情管制高下分別、紐約市長初選分析

紐約州新冠緊急狀態明結束 仍須遵守CDC口罩令

小偷華人超市盜竊 白人警員放走 民眾疑辦事不公

記者張晨／紐約報導
涉嫌偷超市東西的男子走在最前面，和警員一起向超市外走。(讀者提供)
涉嫌偷超市東西的男子走在最前面，和警員一起向超市外走。(讀者提供)

位於法拉盛緬街的長江超市20日發生一起盜竊案件，一男子進店盜竊蔬果被店員追出店外抓到，多名華裔民眾協助報警；但轄區109分局兩名白人警員到達現場後，不但沒有請求翻譯了解案發經過，更讓盜竊者離開；市警23日表示，涉案的兩名警員以被總局內部調查，高層對二警的反應表示了嚴重不滿，並稱全市華、亞裔分局轄區警員在建立警民關係上付出了許多努力，但卻被此二人毀壞形象，再次讓民眾以為報警沒用，警方只會息事寧人。

案件發生在當日下午2時30分左右，一講英文的小偷在該超市抄起門邊的幾盒蔬果拔腿就跑，業者表示，在附近商戶和店員的協助下幾人合力才將其制服，並帶回了超市，隨後便有民眾報了警。

而此次已經不是該人第一次作案，業者表示，超市內的監控錄像已經拍到此人十幾次竊盜店內商品，西瓜抱上就跑，還有口罩等防疫用品，偷一次就令店裡損失一百多元。

根據店內監控顯示，兩名109分局白人警員到達現場後，全程沒有和小偷有肢體接觸，並讓他往店外走，待走到街上後，小偷立馬加快步伐逃走了，而二人也沒有上前追趕。

案發後，市警總局接到許多人上報稱此案處理不公，警方不能單方認定此案為小偷小摸便讓警員以為可以小事化了，對於商家來說，一而再再而三的損失不可估量。

消息人士稱，總局已經對涉案的兩名警員展開了調查，數名高層長官也已知曉此事，並表示會嚴肅處理，即使不足以解雇，也會面臨處分甚至調離。

總局表示，首先二人並沒有尋求翻譯以積極了解現場情況，實施了錯誤的協助，不但沒有把嫌犯逮捕而在好明知會逃跑的情況下故意另其走開，超市業者作為受害方卻沒有得到應有的尊重。

「這樣的視頻另許多在建立警民關係中做出貢獻的警員蒙羞。」總局消息人士說，讓華、亞裔社區再次感到不安，以為報警以尋求幫助是沒有用的，這在無形中給很多努力工作的人冠上了不應有的標籤。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)也對此案表示抱歉，他稱並非因為業者的亞裔身分而被區別對待，正在積極配合案件的調查。

亞裔 法拉盛 口罩

上一則

紐約州新冠緊急狀態明結束 仍須遵守CDC口罩令

下一則

法拉盛市議員參選人王能：不論結果 將繼續服務社區

延伸閱讀

小竊案警方僅備檔 阿罕布拉華裔商家好無奈

小竊案警方僅備檔 阿罕布拉華裔商家好無奈
自宅、汽車2年被盜3次 陳正治怒：治安每況愈下

自宅、汽車2年被盜3次 陳正治怒：治安每況愈下
我家貓是小偷…飼主立看板秀「戰利品」要找失主領回

我家貓是小偷…飼主立看板秀「戰利品」要找失主領回
屋崙華埠5月24日槍擊命案 警疑幫派糾紛

屋崙華埠5月24日槍擊命案 警疑幫派糾紛
72分局長介紹華警 提醒華社盜竊頻發

72分局長介紹華警 提醒華社盜竊頻發

熱門新聞

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗