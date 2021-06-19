追債未果引殺機 華男結夥史島犯案

歌手查西月前在史泰登島被槍殺，三名嫌犯落網。(本報檔案照)

史泰登島 23歲非洲裔歌手查西(Jahade Chancey，姓名均為音譯)月前在錄音室遭人槍殺，三名包括華裔 男子劉明(Ming Liu)在內的嫌犯日前落網，被控謀殺、非法持有武器等罪名；檢方指劉明曾多次向死者追債不成，於是與其他人策畫搶劫，案發時劉明負責開車，並未開槍。

1月16日晚查西在史泰登島Van Duzer街錄音室內被槍殺。經過數月調查，警方於本月16日逮捕嫌犯布魯克斯(Charles Brooks)、劉明和波伊德(Darren Boyd)三人；法院資料顯示，劉明在今年1月10日至18日間向同夥提到，在Demonlow錄音室工作的一名男子拖欠他一筆錢，多次追討都沒還。

案發當天由劉明駕著一輛白色寶馬車，載著波伊德驅車到新州紐瓦克(Newark)接到布魯克斯；當時布魯克斯身上已有兩把裝滿子彈的手槍，三人在車上討論一番後，決定再多拿一把槍，於是又回到劉明和波伊德的共同住處，準備了第三把槍。

三人抵達現場後，布魯克斯和波伊德雙雙下車，劉明留在車上把風；布魯克斯一開始敲門時無人回應，大力地踹門後，終於有一人出來應門。

兩嫌拿著手槍威脅對方，進門後波伊德便指示布魯克斯對查西開槍射擊，但布魯克斯的手槍卡彈，最後波伊德連開多槍；其中一彈射中查西的胸口，造成其流血過多，送醫不治，兩嫌隨即逃回車上，劉明開車返回新澤西州 住處。

史島檢方對三名嫌犯提出二級謀殺、一級企圖謀殺、二級企圖攻擊、非法持械、盜竊等16項罪名，其中劉明將於8月12日(周四)出庭。