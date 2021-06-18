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恩將仇報 華埠老翁助人還遭毆

記者顏嘉瑩／紐約報導
82歲老翁每天都會到雜貨店「大蘋果市集」買咖啡，並把零錢拿給街上遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)
82歲老翁每天都會到雜貨店「大蘋果市集」買咖啡，並把零錢拿給街上遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠東百老匯日前發生一起搶案，搶匪搶走82歲老翁的拐杖，威脅他交出財物，最後還將老翁推倒，導致其頭部受傷；案發現場店員17日表示，該名男嫌疑似患有精神疾病，在社區惡名昭彰，經常無故攻擊他人，日前還曾拿棍子打一名華裔拾荒婦的腿，附近鄰居都很害怕。

(影音來源：市警提供)

轄區市警七分局表示，16日清晨6時20分，在東百老匯219號的雜貨店「大蘋果市集」(Big Apple Food Market)，一名82歲老翁正在櫃台買咖啡，一不知名男子走近老翁，要求他交出身上財物。

遭到老翁拒絕後，該名男子舉起拳頭，作勢要往他臉上打，並威脅如果不給錢，就會打他並搶走拐杖，老翁再次拒絕，沒想到歹徒直接揮拳、推了老翁一下，再把拐杖搶走；根據現場監視錄像，老翁的拐杖被搶走後跌坐在地，造成頭部輕傷，歹徒則拿著老翁的拐杖逃離。

警方表示，該名男子離開後，沿著東百老匯往東，再沿著克林頓街(Clinton St.)向南跑；警方描述，該名男性為深膚色、年約30歲，部分禿頭，最後一次被看到時身穿黑色夾克、黑色褲子及黑色球鞋。

據了解，男嫌居住在附近的遊民收容所，附近洗衣店「英皇洗籠」員工鄭小姐表示，疫期感覺社區遊民變多，經常在附近隨地大小便、丟棄食物垃圾，該店擔憂安全，也縮短了營業時間。

「大蘋果市集」員工Hector Boncae回憶，該名老翁每天早上6時左右都會固定到店裡買咖啡，之後再到店門口街上，把零錢遞給居住在附近遊民收容所的人，也包括該名搶他的男嫌。

Boncae說，男嫌在附近社區惡名昭彰，經常在街上遊蕩，日前他才無故將停在東百老匯上的私家車窗玻璃打破，他更曾目睹男嫌在某日早上6時許手拿棍棒，打一名拾荒華婦的腿。

Boncae表示，遊民的心理健康問題讓人頭痛，每天早上6時之前就要外出上班的他，也感到很害怕，不過由於紐約州的保釋新法，罪犯被捕後一再被釋放，又回到社區作惡；他說，執法單位不要等到案件發生後，才想要亡羊補牢。

82歲老翁每天都會到雜貨店「大蘋果市集」買咖啡，並把零錢拿給街上遊民。(記者顏嘉...
82歲老翁每天都會到雜貨店「大蘋果市集」買咖啡，並把零錢拿給街上遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)
男嫌在東百老匯威脅老翁交出財物，並毆打其頭部、強搶拐杖。(警方提供)
男嫌在東百老匯威脅老翁交出財物，並毆打其頭部、強搶拐杖。(警方提供)
男嫌在東百老匯威脅老翁交出財物，並毆打其頭部、強搶拐杖。(警方提供)
男嫌在東百老匯威脅老翁交出財物，並毆打其頭部、強搶拐杖。(警方提供)
鄰居有感疫情後附近遊民變多，造成治安和環境衛生問題。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄰居有感疫情後附近遊民變多，造成治安和環境衛生問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

百老匯 咖啡 蘋果

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