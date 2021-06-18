槍殺中國留學生主謀 上訴遭駁回

兩名兇手艾薩克(左)與米歇爾。(警方提供)

涉嫌殺害紐約上州 雪城大學中國留學生 袁曉鵬的主謀艾薩克(Cameron Issac)，四年前被陪審團裁定一級謀殺罪成，判處終身監禁、不得假釋。他提出上訴，日前遭上訴法庭駁回，表示該案證據確鑿，維持原判。

來自山東青島的23歲留學生袁曉鵬(又名Pippen Yuan)，2016年9月30日在校園與艾薩克和米歇爾(Ninimbe Mitchell)約定交易大麻 後，被艾薩克當場槍殺，並被搶走所有財物，艾薩克與從犯米歇爾駕車逃離現場。

24歲的被告艾薩克2017年被陪審團裁決一級謀殺罪成立，另一名被告、20歲的米歇爾也被裁決一級搶劫罪成立，但撤銷二級謀殺罪名，法官布魯內蒂(John Brunetti)判處艾薩克終身監禁、不得假釋，米歇爾被判囚15年。

艾薩克對判決不服，指裁定他謀殺罪成的證據不足，提出上訴；州上訴法院日前駁回其申請，維持法官布魯內蒂的判決；裁決書中寫道，「當局已提供大量的環境證據，指證受害人遭搶劫並謀殺，本案的被告艾薩克就是參與這些犯罪的人，無庸置疑，其罪名成立」。

袁曉鵬死前是雪城大學文理學院數學專業大三學生，曾有媒體報導，他入學期間曾嘗試做不同的生意，後決定在校園內販賣大麻；他於2016年年9月30日下午在紐約上州DeWitt鎮的公寓樓後方與兩名被告交易，遭槍擊身亡。

警方在袁曉鵬的雪佛蘭跑車內發現大麻及其手機，得知他和艾薩克多次以買賣大麻聯繫，並於11月18日拘捕艾薩克和米歇爾；法院文件顯示，艾薩克搶走袁曉鵬兩磅大麻後，將其槍殺，米歇爾負責駕車逃離現場，為共犯。