涉槍殺非裔歌手 華裔共犯落網

歌手查西1月在史泰登島被槍殺，嫌犯包括一名華裔男子。(取自查西紀念網站)

史泰登島 月前一起命案，23歲非洲裔歌手查西(Jahade Chancey，姓名均為音譯)在錄音室遭槍殺，警方經過調查，日前逮捕三名嫌犯，其中包括華裔男子劉明(Ming Liu)。

根據警方，非洲裔男子查西在1月16日晚7時在史泰登島Van Duzer街937號建築內被槍殺，當時他正與多人在內錄音，三名男子持槍上門搶劫，並開槍將查西射殺。

警方經過數月調查，於5月11日逮捕嫌犯布魯克斯(Charles Brooks)，另外兩名居住在新澤西州的嫌犯劉明和波伊德(Darren Boyd)，則於本月16日落網。

根據警方消息，兩名嫌犯於案發當日在門口準備好槍枝，按開門鈴後立刻拔槍推門闖入，並在錄音室內開槍擊 中查西，致其死亡。

警方表示，相信三人的作案動機是入室搶劫，但有警員透露，其中一名嫌犯嫉妒死者的成就，相約兩人一同威脅，爭執中開槍擊中受害人。

死者家屬與親友日前聚集在市警120分局門口，查西母親悲痛表示，兒子生前是個正直的人，如果別人和他發生爭執，那應該是他們的問題，如今兒子已離世五個月，隨著嫌犯落網，總算看到正義。

布魯克斯、波伊德和劉明面臨謀殺、非法持械、盜竊等十多項罪名指控，其中劉明將於8月12日出庭。

史島地區檢察官 麥文瀚(Michael McMahon)表示，檢察官辦公室將全力起訴三名被告，為受害者討回公道。