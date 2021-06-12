我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鐵窗10個月 前香港眾志成員周庭出獄

三級警戒將滿月 台新冠致死率達3.2％ 累計411死

布碌崙24歲母親「做自己好累」將2幼童拋窗後跳樓

記者顏潔恩／紐約報導
布朗斯維爾的一棟公寓樓內12日發生母親將親生孩子拋窗後跳樓的家庭悲劇。(取自谷歌)
布朗斯維爾的一棟公寓樓內12日發生母親將親生孩子拋窗後跳樓的家庭悲劇。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)一名母親12日早晨在精神壓力下，將一個月大的寶寶和另名幼童相繼丟出窗口，自己再從窗口跳樓；除寶寶身負重傷外，其他兩人無性命危險，一名鄰居指出，該名母親跳窗後原還想對倆孩子下毒手，他於是隨即上前解救。

該案件發生於12日上午11時30分左右，在布朗斯維爾(Brownsville)的一棟公寓樓內，一名24歲的母親突然失去理智，接連把一個月大的女兒、兩歲兒子從二樓窗口丟出樓外，緊接著她也從窗口縱身跳下，被發現時三人都裸露著身子。

孩童落地的聲響被41歲的鄰居秦卡爾(Carl Chin)聽見，立即跑出來查看，他後來接受訪問時表示，該名母親落地時並沒有受傷或失去意識，她緊接著再抓起兩個孩子，再次傷害他們。

秦卡爾說她將新生寶寶的頭往硬物敲擊，他看見後立即衝出來跳過欄柵，把寶寶從她的手中搶過來；過程中該名母親不停掙扎，秦卡爾使用了蠻力才成功將孩子們從她身上拉開，可在等待警方和救護車抵達的期間，該名母親又突然朝鄰居道謝，說希望他能照顧兩名孩子。「我做自己做得好累」，她向秦卡爾訴苦道。

救護車抵達後將新生兒送往瑪摩利醫院，傷勢非常嚴重，兒子和母親則送往布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)，未有生命危險；警方正在調查該名母親犯案的動機，未公布身分。

布碌崙 布魯克林

上一則

紐約市警亞裔警官協會、市警警官工會背書楊安澤

下一則

華人參政投票熱情 紐約法拉盛提前投票站前設攤拜票

延伸閱讀

PlaceNYC首選改楊安澤：資優班、特殊高中招生 看法一致

PlaceNYC首選改楊安澤：資優班、特殊高中招生 看法一致
布碌崙7、8大道改單行 議員擬興訟

布碌崙7、8大道改單行 議員擬興訟
紐約客談／市府強推單車道 拚政績惹民怨

紐約客談／市府強推單車道 拚政績惹民怨
媒體人林芳怡染疫 猝逝救護車上

媒體人林芳怡染疫 猝逝救護車上
紐約市居民聯盟 挺楊安澤選市長：他支持保留SHSAT

紐約市居民聯盟 挺楊安澤選市長：他支持保留SHSAT

熱門新聞

氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20
紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。（州長辦公室提供）

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

2021-06-11 09:35
疫苗接種在4月6日達到高峰後，接種速度不斷在下降。（記者黃伊奕／攝影）

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

2021-06-09 09:16
由於經濟復甦，「紐約小房東」調查發現以現金交租的房客拖欠房租情形有減緩，也有更多房東願意將空置單位放到市場上招租。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市經濟復甦 租金拖欠率下降 華人房東勤招租

2021-06-06 16:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」
疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
布林肯：配合查疫源 楊潔篪：實驗室洩新冠 故事荒謬

布林肯：配合查疫源 楊潔篪：實驗室洩新冠 故事荒謬
驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來