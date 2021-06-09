車內藏109磅大麻 史島華男判刑1年及罰款

華裔男子黃任因運輸109磅大麻被判刑。(美聯社）

居住在史泰登島 的華裔男子黃任(Jen Wong，音譯)於兩年前，在紐約上州 高速公路上遭警方攔截盤查，結果在車內發現109磅大麻 ；經過兩年法庭審理，黃任最終被判一年零一天刑期以及5500元罰款。

根據紐約北區聯邦檢察官辦公室，案件發生於2019年7月23日上午9時30分左右，28歲的黃任駕駛著一輛2019年產吉普，與另外兩輛車從374號公路駛入I-87高速；當時三輛車一起向南行駛，期間黃任的車併道時因未打轉向燈被州警攔下。

警方經過搜查，在黃任車後座發現三個大冰袋，該類袋子通常用於運輸非法麻醉劑或其他違禁品；起初黃任對袋中物品進行諸多辯解，但現場緝毒犬反應強烈，警方強制打開包裝袋，結果在內發現大量大麻。

根據偵結書，執法人員一共在車內發現109磅大麻，當時市面銷售價格約16萬元，黃任隨後在紐約北區聯邦法院認罪，承認自己持有並計畫銷售這些大麻。

黃任律師起初希望法庭能看在他沒有犯罪紀錄、並正處於移民申請過程中，一旦被定罪為刑事重罪犯會面臨嚴重後果，希望法庭能看在他認罪下網開一面。

但檢方建議法官判處12月至18個月刑期以及5500元至5萬5000元罰款，檢方指出，「被告希望通過運輸違禁品掙得錢財，但沒有考慮其行為帶來的嚴重後果。」

最後法官採納了檢方建議，對黃任提出一年零一天監禁與5500元罰款，此外他在刑滿釋放後，還需要接受兩年的假釋期(Supervised Release)；他將於7月1日開始服刑。