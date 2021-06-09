曼哈頓亞裔男遭毒打昏迷 警公布龍紋尋身分

亞裔男子遭人毒打昏迷，警公布其龍形紋身，請民眾協助確認身分。(市警提供)

曼哈頓 西村市警六分局轄區7日晚間發生一起攻擊案件，一名亞裔 男子被人當街毒打至昏迷，現在醫院處於昏迷，警方尚未確受害者身分，8日公布其龍形紋身照片，向華、亞裔社區徵詢線索；警方也表示，該起案件未涉及仇恨犯罪，在調取監控錄像後發現，作案者同為亞裔。

警方表示，案件發生在當日晚9時許，在位於小西12街(Little West 12th St.)交西街(West St.)附近，這名年約30至40歲之間的亞裔男子坐在一輛車的副駕駛座，而嫌犯為駕車者；不知二人是否在車內發生了爭執，雙方同時下車後，嫌犯揮出一記重拳打在了受害者臉部，導致其當場倒地，頭磕在混凝土地後陷入昏迷，嫌犯則駕駛一輛黑色四門奔馳轎車逃離現場。

警方稱， 六分局探員小組目前已經掌握該作案車輛的信息，但由於受害者重傷入院，仍處於昏迷中，所以案件調查進展緩慢，至今尚未確認其身分。

曼哈頓華埠市警五分局、下東城市警七分局均接到了此案協助調查的信息，探員附上了受害者肩臂上的龍形紋身照片，呼籲知曉此人身分者可速與警方聯繫；當局稱，此案未涉及仇恨犯罪，因為嫌犯也同為亞裔。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。