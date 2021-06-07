曼哈頓「華盛頓廣場新宵禁令」清場爆衝突 22人被捕

市警在華盛頓廣場清場時，與聚集民眾產生激烈衝突。(取自推特FreedomNews.tw)

紐約市 治安未見好轉，遊民問題也仍嚴重；日前曼哈頓中城上周發生一名遊民向亞裔 母女要錢被拒後，向母女潑水並辱罵她們為「他媽的中國佬！」，目前市警仇恨犯罪小組已介入調查；而作為曼哈頓的地標，華盛頓廣場(Washington Square)如今被遊民及聚眾吸毒者占據，市警5日夜間對該公園進行清場時爆發激烈衝突，22人被捕。

一對亞裔母女在中城因拒絕給錢，遭到遊民潑水並罵「他媽的中國佬」。(取自谷歌地圖)

影片來源：YouTube NBC New York頻道

在近幾個月內發生的反亞裔攻擊案中，有不少攻擊者為遊民，遊民問題也成為紐約市燙手山芋；根據市警消息，2日早7時30分，一名45歲的亞裔母親帶著六歲女兒，在43街交第三大道等校車時，一名約20多歲的女性遊民上前向她們乞討，遭到母親拒絕後，該名遊民隨後在一名男性的陪伴下，走進附近的星巴克。

警方表示，該遊民在走回亞裔母女的所在地時，手裡拿著一杯水，朝著母女方向潑，並朝她們大喊「他媽的中國佬！」(F–k you, c—k!)，水潑到了母女的腳邊；雖然過程中沒人受傷，但目前警方已經著手調查，同時市警仇恨犯罪小組也已介入。

而因位於曼哈頓的華盛頓廣場(Washington Square)如今聚眾吸毒者氾濫、遊民聚居，夜間還有眾多人聚集開派對，髒亂差的環境及惡化的治安，讓周邊民眾不安；市警近期針對該廣場制定晚間10時開始的宵禁。

5日晚間，市警首度針對該新宵禁令執法，出動大批防暴警察 ，但與在該處聚集的民眾發生劇烈衝突，至少有22人遭到逮捕；根據推特上的影片，一群全副武裝的防暴警察要求聚集民眾「退後」，同時警告不離開公園者將被逮捕，結果現場爆發激烈衝突。

根據警方消息，有一名警察被垃圾桶砸到，另一名警察在逮捕人時被扯傷肩膀，還有一名警察疑似手指斷掉、兩名警察遭到瓶子打傷；共有五名警察在這場清場中受傷。