惡意繪納粹符號塗鴉 男被控仇恨犯罪

越戰紀念廣場遭人惡意塗鴉。(取自市議員Robert Holden推特)

皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)多地近日疑遭人惡意塗鴉，出現納粹 符號以及其他仇恨話語；41歲的嫌犯巴哈蒙德(Kristoffer Bahamonde)已被逮捕，被控仇恨犯罪 、騷擾等罪名。

居住在艾姆赫斯特正義大道(Justice Ave.)的巴哈蒙德，被指控於5月底在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的多個地點畫納粹符號和其他塗鴉；他於5日在皇后區刑事法院過堂，被控四級仇恨犯罪的刑事破壞、一級嚴重騷擾、塗鴉以及擁有塗鴉工具等罪名；法官為被告設立7500元的保釋金；若罪名成立，巴哈蒙德將面臨16個月至四年監禁；此案8日再次開庭。

根據檢方起訴書，被告於5月30日和31日，使用紅色噴漆在三個地點畫下納粹符號和其他塗鴉：包括在54大道上一個建築工地的綠色臨時圍欄上以及附近90街上的另一個工地的綠色臨時圍欄上，留下兩個紅色的納粹符號和數字「110」；皇后大道(Queens Blvd.)附近的百老匯大道(Broadway)上的一家雜貨店店主也是受害者，店鋪一邊的墻壁上遭被告塗鴉。

工作人員正在清理越戰紀念廣場的惡意塗鴉。(取自凱茲推特)

起訴書中指出，監控攝像頭拍下被告在其中一個地點攜帶一罐噴漆，並在另一個地點噴下納粹符號。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告涉嫌使用仇恨符號來污損設施，並恐嚇社區成員；「在皇后區，我們站在一起反對針對任何群體的仇恨；該被告的行為反映的不是我們的價值觀。」

此外，本月2日艾姆赫斯特公園的越戰紀念廣場(Vietnam Veterans Memorial)遭故意破壞，警方和當地居民也在那裡發現了類似的紅色納粹符號和「110」字符，以及其他針對退伍軍人的仇恨信息；不過，目前巴哈蒙德尚未被認定為此案嫌犯；警方和檢方正在進一步調查。