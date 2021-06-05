中餐館老闆遭一拳打死 警：非仇恨犯罪

林瑋日前因一起意外導致死亡。(張女士提供)

費城 28歲的華裔外賣中餐館老闆林瑋，日前在協助員工處理車禍 時，被對方車主的友人一拳擊倒在地，送醫搶救後傷重不治；警方日前將嫌犯逮捕歸案，以誤殺罪名移送法辦，但因無法證實嫌犯涉及仇恨犯罪 ，不以相關罪名提告。

根據費城警方消息，上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞(Jose Figueroa)被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦；但警方稱，因受害人與被告並不相識，且被告施暴時也未發表任何種族歧視的言論，尚不以仇恨犯罪偵辦這起案件。

林瑋的妻子張女士日前接受採訪時表示，他的丈夫於5月24日中午，接到一名英文不好的外賣郎電話，稱他在中餐廳附近街道遭遇小車禍，請他前往協助；她說，林瑋暫停店中的工作前往察看，幫助外賣郎與對方溝通。

張女士說，對方車主的一名男性友人突然用拳頭狠打林瑋的頭部，導致他倒地不起，送醫搶救三日後宣告不治；警方趕到案發現場後，最初以車禍調查此案，經費城華埠發展會(Philadelphia Chinatown Development Corporation)告知後，才以刑事罪案調查這起案件。

林瑋於2007年14歲時，從中國福建省連江縣黄岐鎮依親移民來美，因家境不好，很早就外出打工，並於2016年借錢在費城東北部的L街，開了一家中餐外賣店。

開門營業後，張女士說，林瑋每天至少工作十小時，生意漸有起色；新冠疫情爆發後，也只停工兩個月，就冒著染疫風險繼續開店；她說，丈夫是家中唯一經濟支柱，這起意外給家中帶來巨大打擊，她還要扶養兩個19個月大與三個月大的幼子，根本無力繼續經營中餐外賣店。

林瑋的友人已幫他在GoFundMe網站發起眾籌，至截稿前，募款金額達12萬1129元，超過10萬元的籌款目標。