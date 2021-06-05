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國稅局亞裔特工 認身分盜竊、電信詐騙罪 面臨20年監禁

記者顏潔恩／紐約報導
美國國稅局韓裔特工趙永錫知法犯法，4日對電信詐欺和身分盜竊等罪名認罪，恐面臨最高22年監禁。(Getty Images)
美國國稅局韓裔特工趙永錫知法犯法，4日對電信詐欺和身分盜竊等罪名認罪，恐面臨最高22年監禁。(Getty Images)

紐約東區聯邦法院4日宣布，紐約一名美國國稅局(Internal Revenue Service)亞裔特工知法犯法，利用之前調查案件的嫌犯身分，偽造護照和證件進行電信詐欺(wire fraud)；該名特工已認罪，最高將面臨22年監禁。

居住在紐約曼哈頓、49歲韓裔趙永錫(Yong Hee, Cho，姓名皆音譯)，也叫Bryan Cho，自2008年起加入國稅局旗下刑事調查部門擔任特工；據法律文件，趙永錫利用職務之便，盜竊一名調查對象的身分，用來偽造證件。

趙永錫偽造了多個馬紹爾群島(Republic of Marshall Island)、菲律賓、幾內亞比紹共和國(The Republic of Guinea-Bissau)護照，部分文件中還有趙永錫本人的照片；他還利用其中一個證件在國外註冊公司，非法謀利，並用不法所得在上東城(Upper East Side)購買一套合作公寓(Co-Op)。

國稅局發現後對趙永錫進行背景調查，當時他撒謊稱從未使用過別名，且在國外沒有經營生意，並隱瞞曾和外國官員接觸的事實；後來被揭發他曾受賄於南韓官員，換取一些美國刑事調查案的信息。

「嫌犯無恥地違背就職誓言，現在將為自己的罪行付出代價」，該法院代理聯邦檢察官萊斯科(Mark J. Lesko)在聲明中表示，大多聯邦執法人員奉公守法、尊重職業，而趙永錫的案子會告誡所有人，司法不會放過濫用職權的腐敗之人。

共同調查嫌犯的財政部稅務監察(TIGTA)表示，他們的使命是確保國家稅務管理系統的完整性，與執法當局合作，揪出貪婪腐敗的執法人員，並確保他們最大程度受到懲罰。

趙永錫4日在聯邦法官Ann M. Donnelly面前，對電信詐欺、身分盜竊、不實陳述等罪名認罪，最高可面臨22年監禁，他也同意上交以非法途徑得來的39萬4374元。

紐約 國稅局 美國

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