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R車14歲少年遭圍毆搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵系統再次發生暴力案件，在不少華人搭乘的R線列車上，一名14歲少年日前遭兩名身分不明的男子聯手攻擊，將他暴打壓制在地上，隨後搶走其身上財物；轄管當地的72分局、34捷運分局3日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

紀錄顯示，該案發生於5月6日早上10時左右，在一輛通往布碌崙(布魯克林)貝瑞吉方向的R線列車中，一名少年因故與兩名外族裔成年男子陷入糾紛；對方與少年互罵一陣後，突然動手打人，將受害者打趴並壓制在地上，兩嫌趁隙搶走受害者的蘋果手機、JBL耳機和5元零錢。

兩名男子隨後在貝瑞吉95街地鐵站下車，警員在附近搜索但沒有找到嫌犯；受害者接受警方詢問時表示，他的脖子有多處抓痕，但並無大礙，拒絕到醫院治療。

警方3日公布兩嫌的圖像，第一人穿著藍黑色條紋上衣、深色長褲、戴墨鏡、手上拿著一個白色塑料箱子；第二人身穿白色上衣、黑色外套、牛仔長褲及白鞋。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 紐約市

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