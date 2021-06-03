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紐約亞裔女搭地鐵突遭「杖打」 警列仇恨犯罪 嫌犯在逃

記者黃伊奕／紐約報導
警方現正通緝圖中涉嫌攻擊亞裔女子的嫌犯。（紐約市警提供）
警方現正通緝圖中涉嫌攻擊亞裔女子的嫌犯。（紐約市警提供）

紐約市警2日又公布一起亞裔遭攻擊案，一名23歲亞裔女子在曼哈頓哈林區乘坐地鐵時，遭到一名情緒激動的陌生人用拐杖毆打，警方已將此案列為仇恨犯罪調查，受害者稱回憶起案發經過仍心有餘悸。

警方表示，該名受害者於5月12日上午6時45分，在西116街站剛從1號地鐵線下車就遇到一名陌生男子，對方情緒激動，接近受害者時不停揮舞拐杖，並用拐杖多次攻擊受害者頭部、臀部，然後快速跳上地鐵列車逃走。

受害者表示自己並不認識嫌犯，但在地鐵列車門關閉之前，嫌犯一直莫名盯著自己，好在受害者未受重傷，未要求醫療救治。

受害者回憶受害經過，稱「是絕對痛苦的」，並且每次在談到此事，當時的恐懼與疼痛仍會湧上心頭。

受害者說，「這些攻擊亞裔案件一次又一次發生在我們生活的城市中，實在令人難過，我從未覺得自己生活的環境如此危險，甚至因此刻意減少外出機會。」

目前嫌犯仍在逃，年齡約60歲，身高約5呎4吋、體重約150磅，黑色皮膚、留著山羊鬍子。

現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入TIP577，所有信息絕對保密。

地鐵 亞裔 紐約市

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