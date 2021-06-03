華埠無端襲擊華婦 非裔遊民出庭後續押

市警五分局在紐約中華公所召開警民會。（記者金春香／攝影）

市警五分局2日在紐約中華公所召開警民會議，副局長許禎允(Christine Chungyoon Huh)表示，日前華埠 華裔女性無端遭襲的作案遊民賴特(Alexander Wright)當日出庭，一旦他未出庭或出庭後被釋放，將後患無窮；根據法庭信息，賴特當日出庭，被控兩項企圖傷害罪，一項持有毒品 罪和一項騷擾罪，出庭後繼續被關押，保釋金定為1萬5000元。

對於5月31日發生在曼哈頓華埠擺也街(Bayard St.)街頭，48歲的遊民賴特突然揮拳無端襲擊一名路過李姓華婦案件，許禎允表示賴特有精神疾病，情緒極不穩定，且從1989年起至今，已經被捕41次，罪名包括攻擊、縱火及襲擊警察 等，31日被捕後，警方還在其身上搜出K2毒品。

賴特在距離案發現場不遠處被警方逮捕。(目擊者提供)

許禎允表示，嫌犯是否精神有問題，需要醫院方面做出判定，同時也需要社區的幫忙，任何民眾若發現身邊有人表現出精神異常，應向警方報告，警方會投入更多時間和人力巡邏。

轄區市警五分局警員31日在獲報後立即趕到現場追捕嫌犯，最後在離事發地點不遠處的擺也街與包厘街(Bowery)交口的美國銀行門口將賴特拘捕。

市警總局社區事務局探員杜淑嫻指出，警方能快速抓捕嫌犯，與民眾的幫忙密不可分；意外發生後，有目擊者一路跟隨賴特，與警方密切配合，及時將其抓捕。

杜淑嫻表示，當下襲擊亞裔案件頻發，很多時候受害者無法迅速報警，需要目擊者站出來幫忙，盡快撥打911報警，在保持一定距離前提下大聲制止犯罪行為，提供案發現場攝像或錄像等。

2日賴特出庭，檢方表示其去年八次被捕理應出庭，但其中兩次沒有出庭，他還身負另一起在布朗士重擊72歲男性面部的罪名；法官定下1萬5000元保釋金，目前賴特仍被關押，下次出庭為8日。

許禎允並匯報五分局轄區上周犯罪數據，指出5月24日至30日間搶劫罪與去年同期的一例相比，增加至四例，增幅達300%；重竊罪(Grand Larceny)數量從去年同期的八起增至27起，增幅達237.5%；不過入室盜竊(Burglary)、攻擊重罪(felony assault)等數量與去年同期相比有所下降。

許禎允指出，民眾在騎車、駕車過程中，都應小心隨身物品被搶，也不要將任何信用卡或貴重物品放在車內，以防被盜。