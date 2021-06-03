「車朝自己衝來」華婦哭訴過馬路遭惡意撞傷

陳女士向警官們展示自己受傷的地方。(記者顏潔恩/攝影)

布祿崙華人協會2日舉行亞裔仇恨犯罪 研討會，邀請布碌崙(布魯克林)南區轄管華社的各警局局長、「亞裔仇恨犯罪工作組」華裔督察吳銘恆回答民眾對仇視亞裔犯罪的疑問；一名華婦在會議上分享自身經歷，表示日前走在上班途中，一輛轎車駕駛看見她後反踩油門，故意將她撞傷後逃逸，造成她身上多處受傷。

在華協會會長麥保羅的組織下，共同管轄日落公園的66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)、68分局局長托申(Andrew Tolso)、62分局副局長魯賓(Steven Rubin)等人出席會議，回答民眾對仇視亞裔暴力問題的疑惑。

華婦陳女士說，5月20日上班途中穿越馬路時，一男子駕車在數米之外看見她，竟突踩油門加速前進，最終在轉彎處撞到陳女士；她說自己摔倒在地後，對方加速離去，待她站起來想拍下轎車照片，但對方已駛遠。

陳女士流淚表示，車子朝自己衝來的那一幕就像電影情節般，完全來不及反應，她的手臂、腿和腰均受傷，還需要休養一陣子；她把這件事說出來是希望提高民眾警惕，也希望警方能採取行動，預防這類事件再次發生。

麥保羅回應道，會協助陳女士應對這起事件，取得法律介入後，執法人員會到案發地搜集線索，試圖揪出肇事者。

面對民眾詢問如何確保地鐵攻擊案的嫌犯被繩之以法，吳銘恆表示，最好有視頻為證，再者找出上車的地鐵站 ，從捷運卡中獲得信用卡信息，就能鎖定嫌犯身分；此外，警方也會瀏覽店面或住家的監控錄像，找出嫌犯的身影，將其拘捕。

卡斯特羅也傳授民眾一套方法，在涉及精神患者的仇恨犯罪時，若目擊到有人被暴力對待，民眾可以大聲吼叫，很大機會能嚇走對方；在地鐵站內警員有可能只在幾步之遙的區域，聽到聲響會趕過來營救，所以見情況不對時，在逃跑的同時也要大聲呼喊，吸引別人的注意。