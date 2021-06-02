攻擊華婦被控仇恨 男嫌拒認罪

馬泰奧日前被控一項仇恨犯罪等罪名，上庭時拒不認罪，在他人的擔保下被釋放。(紐約市警提供)

在法拉盛 一家餅屋門口攻擊52歲華婦的嫌犯馬泰奧(Patrick Mateo)，日前被大陪審團以一項仇恨犯罪、二級嚴重騷擾(Aggravated Harassment)以及三級攻擊和騷擾罪名起訴；他過堂時拒不認罪，並在他人擔保下被釋放，若罪成，將面臨最高一年監禁。

法院消息顯示，47歲的馬泰奧於2月16日在法拉盛緬街交羅斯福大道一家餅屋門口，因購物排隊與一名華婦發生口角，期間馬泰奧將華婦推倒在地，導致她當場暈倒、頭部受傷，送醫縫了近十針。

案發兩天後，馬泰奧被警方逮捕，但他辯稱是受害人離他太近雙方才發生爭執，還稱華女在爭執期間用胡椒噴霧劑(Pepper Spray)攻擊他，警方隨後僅以三級攻擊罪名將馬泰奧移送法辦；但在稍後調查中發現他的手機存有大量仇恨亞裔 言論，5月26日大陪審團以一項仇恨犯罪的罪名將他起訴。

被告馬泰奧被大陪審團起訴後，案件轉至皇后區紐約州 高等法院審理，他於當天在紐約法律援助處(Legal Aid Society)律師的陪同下上庭；法官奇米諾(Judge Cimino)宣讀起訴書後，嫌犯並不認罪，並在他人的擔保下被釋放，下次上庭時間定為8月6日，若罪成將面臨最高達一年的監禁。

馬泰奧攻擊華婦案件爆發後，引起林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)等多位亞裔名人關注，她們在社群網路發聲支援，要求執法部門嚴查，演員陳雅思(Teresa Ting)更因此組建緬街巡邏隊，維護社區治安。