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25年前強姦懸案 DNA比對後偵破

記者朱蕾／紐約報導
示意圖。(Photo by Markus Winkler on Unsplash)
示意圖。(Photo by Markus Winkler on Unsplash)

25年前， 一名曼哈頓電召車司機涉嫌在皇后區強姦一名女乘客，此案日前終於破案，憑藉DNA比對證據，現年58歲的斯圖爾特(Danny Stewart)被捕，面臨一級強姦罪的指控；若罪成將面臨12年6個月至25年監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，斯圖爾特涉嫌在1996年強姦一名女乘客，已被陪審團起訴；被告當時是一名電召車司機，在皇后區牙買加(Jamaica)接到剛下班的受害人後，持槍威脅並在車內強姦她。

斯圖爾特住在曼哈頓西91街，上周在皇后區的州高等法院過堂，被控一級強姦罪；下次開庭為15日，一旦罪名成立，被告將面臨12年６個月至25年監禁。

凱茲說，這起25年前的懸案得以偵破，是因為此前無法實現的DNA比對，這是皇后區史上偵破時間最久的懸案。

根據檢方起訴書，1996年9月15日凌晨4時左右，當時23歲的受害人完忙兩個餐館的工作後，在牙買加博生大道(Parsons Blvd.)夾阿切爾大道(Archer Ave.)附近坐上一輛電召車。在汽車到達她的住地附近時她想下車，但被告拒絕讓她下車，把車開到附近一個黑暗的停車場，拿出一把手槍威脅並強姦了受害人，才放走受害人；受害人步行回家，隨後到醫院治療。

檢方表示，當年此案調查人員在醫院收集一些性侵犯罪證據包，但由於當時沒有DNA數據庫，未能立即進行DNA比對；2000年，紐約州犯罪分子DNA數據庫系統啟動，紐約市才能夠比對收集的每個強姦案證據包；2020年秋天，被告斯圖爾特的DNA進入紐約州系統，出現與1996年這起強姦案證據中匹配的DNA，紐約市和皇后區地區檢察官辦公室很快收到警報，最終逮捕了被告。

DNA 皇后區 紐約市

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