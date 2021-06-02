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地鐵站連搶4亞裔 通緝非裔嫌

記者牟蘭／紐約報導
該男子涉模式搶劫，在地鐵站接連搶劫四名亞裔。(紐約市警提供)
該男子涉模式搶劫，在地鐵站接連搶劫四名亞裔。(紐約市警提供)

一名非洲裔男子於三周內，在皇后區地鐵站台接連搶劫四名亞裔，其中包括一名女性與一名長者；警方於1日將該案定為模式搶案，並公布嫌犯的通緝照片以及作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，皇后區E線與F線地鐵站台上5月期間接連發生多起模式搶案，受害人全是亞裔；其中第一起案件發生於5月3日凌晨1時30分，一名60歲男子在F線地鐵179街交牙買加大道站台候車時，遭一名陌生男子跟蹤，隨後被重摔在台階上，對方用刀脅迫他交出財物，嫌犯得手後向不明方向逃竄。

第二起案件發生於5月13日下午2時35分，一名25歲女性在牙買加-范威克(Jamaica-Van Wyck)站台等待E線地鐵時，一名陌生男子搶走她手中一部三星手機，嫌犯得手後向牙買加大道方向逃竄。

警方表示，第三起案件發生於5月20日下午6時左右，一名56歲男子在索芬大道(Sutphin Blvd.)站台等待F線地鐵時，被一名陌生男子索要錢財；受害人拒絕後，這名男子持螺絲刀將受害人逼到牆角，並踢傷其大腿，搶走受害人錢包，向不明方向逃竄。

最後一起案件發生於5月23日下午6時25分左右，一名67歲男子在169街的站台等待F線地鐵時，被一名陌生男子索要錢財；受害人拒絕後被嫌犯推倒在地，錢包遭搶。

警方經調查後，鎖定一名非洲裔男子涉及這四起地鐵搶案，第三起案件中，嫌犯被監控錄像拍下他作案的視頻；根據通緝照片，這名非洲裔嫌犯為中年男子，身材中等，作案時身穿黑色耐吉套頭衫、牛仔褲與黑黃相間的球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 亞裔 皇后區

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