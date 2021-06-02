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華裔外賣郎長島救兒溺斃 華社募款助安葬

記者牟蘭／紐約報導
崔智森(左)向門枝(右)轉交愛心人士的善款。(崔智森提供)
崔智森(左)向門枝(右)轉交愛心人士的善款。(崔智森提供)

華裔外賣郎李靖日前在長島遊湖時，為救兒子不幸溺亡，疫情爆發後他一家生活拮据，面對喪葬費用更無力承擔；美國陝西同鄉會日前發起捐款，至1日已募款4萬餘元，並解決喪葬費用，定於5日在法拉盛的全福殯儀館舉行追思會。

李靖為救落水的兒子，不幸溺亡；圖為李靖生前與兒女合影。(門枝提供)
李靖為救落水的兒子，不幸溺亡；圖為李靖生前與兒女合影。(門枝提供)

來自中國陝西省寶雞市的李靖於5月23日下午5時左右，一家四口前往長島納蘇郡罕普斯狄鎮湖公園(Hempstead Lake Park)遊玩；他與十歲兒子和四歲女兒自帶皮划艇下湖划水，由於風勢過大，他的兒子失去平衡跌落水中，為救孩子，他下湖救人，但不幸溺斃。

李靖的妻子門枝表示，丈夫生前以餐館工謀生，疫情期間堅持為餐廳送餐，但不幸染疫，病好後，一直依靠失業金維持家中生計，生活拮据，沒有存款，面對丈夫的意外，她與兩個幼子無力承擔昂貴的喪葬費用。

美國陝西同鄉會副會長崔智森表示，由於李靖生前簽署器官捐贈同意書，去世當晚醫院逕行摘除他的部分器官，並通知家屬盡快處理後事，同鄉會立即成立治喪小組，並為死者一家發起捐款。

崔智森說，李靖遇難的事件經報導後，與他共事的同事、老闆以及房東都積極捐款獻出愛心；他表示，除了來自全世界各地陝西籍同胞伸出援手外，還有來自台灣的華人捐款支持，截止1日已募集4萬餘元善款，「陝西同鄉會與李靖的家屬萬分感謝善心人士的幫助」。

崔智森表示，更讓人感動的是，已有匿名的愛心人士願意支付李靖的喪葬費用，李靖的遺體已從醫院領回，並定於5日(周六)上午9時在法拉盛的全福殯儀館舉辦追思會。

長島 美國 法拉盛

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