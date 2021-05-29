光天化日打斷75歲華婦鼻梁 嫌犯影像公布

一名75歲華裔老婦26日下午在皇后區57大道與97大道附近遭到一名男子攻擊，鼻梁被對方打斷，警方公布嫌犯照片。(市警提供)

一名75歲華裔老婦26日下午在皇后區 57大道與97大道附近遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷，送往艾姆赫斯特醫院救治，情況已經穩定；警方稱，27日晚當局逮捕一名涉案人員，但調查後釋放這名男子，嫌犯28日仍然在逃，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

根據警方消息，一名75歲的陳(Chin)姓老婦於26日下午2時30分左右，在皇后區可樂娜57大道交97大道( 97th. Pl.) ，遭到一名陌生男子無故攻擊，受害人的鼻梁被打斷，送往艾姆赫斯特醫院救治，嫌犯仍在逃，目前尚不清楚這起案件是否與仇恨亞裔 犯罪有關，警方仍在調查中。

警方消息稱，27日晚逮捕一名涉嫌該案的嫌犯，立即帶回警局調查，但詢問後，釋放了這名男子，並表示這起案件真正的嫌犯28日仍然在逃，呼籲知情者提供線索。

根據警方提供的通緝照片，嫌犯是一名20歲左右的西語裔男子，留黑短髮與山羊鬍，作案時身穿綠色T恤、藍色短褲與一雙紅色球鞋。

警方呼籲，若有任何知情者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。