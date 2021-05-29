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皇后區貝賽商業街 1小時3商店連遭竊

記者朱蕾／紐約報導
該男子涉嫌入室盜竊三家貝賽的商店。(警方提供)
該男子涉嫌入室盜竊三家貝賽的商店。(警方提供)

皇后區貝賽(Bayside)商業街貝爾大道(Bell Blvd.)上相隔不遠的三家商店，日前在同一晚遭入室盜竊；一名嫌犯在不到一小時內，先後破壞三家商店的前門，盜走店內財物。紐約市警日前公布該模式入室盜竊嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，17日凌晨1時13分左右，嫌犯先來到位於貝賽貝爾大道靠近40大道附近的一家日式餐館，破壞餐館前門進入，雖然沒有盜走財物，但破壞了餐館內一些物品。

約25分鐘後，該嫌犯來到貝爾大道與36大道交口附近的一家花店，也是破壞前門進入；嫌犯在花店內尋找錢財，最後盜走一部手機和一個電力工具。

當日凌晨1時50分左右，嫌犯又在距離上一家作案商店只有一個街區的材料店作案；用工具打碎該店的前玻璃門，進入後盜走八個電力工具，作案後逃逸。

警方表示，嫌犯為一名男子，髮色較深，作案時戴黑色口罩，呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據警方統計，貝賽111分局轄區今年至今整體罪案數量比去年同期下降8%，而入室盜竊是七大罪案中唯一比去年增加的罪案，已發生80多起，比去年同期增加約46%；警方表示，已對罪案多發地區加強巡邏，同時提醒店主盡量不要在店內存放貴重物品和現金過夜。

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